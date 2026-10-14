【43%OFF】お風呂やアウトドアで大活躍！ JBLの40W防水スピーカーが1万円ポッキリ

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【Amazonプライム感謝祭先行セール】JBL ワイヤレススピーカー「CHARGE Essential 2」をチェック！

JBLのワイヤレススピーカー「CHARGE Essential 2」がAmazonのプライム感謝祭先行セール対象。プライム会員限定で、参考価格17,600円から43％オフの10,000円で販売中。

JBLの「CHARGE Essential 2」は、室内だけでなく、お風呂やキッチン、屋外でも音楽を楽しめるBluetoothスピーカー。IPX7防水性能を備え、スマートフォンやタブレットなどの充電にも対応する。自宅での音楽再生から屋外での使用まで、幅広い場面で利用できる。

①楕円形ウーファーと2基のパッシブラジエーター

最大40W出力に対応し、楕円形ウーファーと独立した高音域ユニットを搭載。さらに、2基のパッシブラジエーターを採用している。複数の音響ユニットを組み合わせた構成が特徴だ。

②IPX7防水対応でお風呂や屋外でも音楽再生

IPX7防水性能を備え、水深1mで30分間の水没にも耐えられる仕様。お風呂やキッチン、屋外での使用にも対応する。ただし、充電する際は端子部分を十分に乾燥させる必要がある。

③最大20時間再生とスマートフォンへの給電機能

約4時間の充電で最大約20時間の連続再生が可能。スマートフォンやタブレットなどを充電できるモバイルバッテリー機能も搭載する。本体の充電にはUSB Type-C端子を使用し、1.2mのUSB Type-Cケーブルが付属する。