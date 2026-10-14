Amazonセール情報大紹介！ 第2371回
カラーで読めて、PDFに手書きも！ Amazon「Kindle Scribe Colorsoft」が2万2000円引き
2026年10月14日 17時50分更新
価格・割引率等は記事執筆時の情報です。最新の情報は販売ページをご確認ください
【Amazonプライム感謝祭先行セール】New Amazon Kindle Scribe Colorsoftをチェック！
Amazonの11型カラー電子書籍リーダー「Kindle Scribe Colorsoft」がプライム感謝祭先行セール対象。プライム会員限定で、参考価格115,980円から19％オフの93,980円で販売中。
電子書籍だけでなく、仕事で使う資料や手書きノートまで扱えるのが魅力だ。Google DriveやMicrosoft OneDriveから資料を取り込み、PDFに書き込みを加えることもできる。付属のプレミアムペンは充電やペアリングが不要で、思いついたことをすぐに書き留められる。読書を楽しむ時間にも、資料を読み込んで考えをまとめる場面にも使える電子書籍リーダーだ。
①11型カラー画面で読書と手書きに対応
11型のカラーディスプレーを搭載し、モノクロ表示は300ppi、カラー表示は150ppiに対応。反射を抑えた画面には、明るさの自動調整機能と色調調節ライトを備える。クアッドコアプロセッサーも搭載し、素早い書き込みと滑らかなページめくりを実現する。
②手書きノートの検索と文字変換にも対応
手書きノートは後から検索でき、テキストに変換して共有することも可能。Active Canvas機能では、対応するKindle本の本文に直接メモを書き込める。作成したノートはMicrosoft OneNoteにもエクスポートできる。
③厚さ5.4mmの薄型設計で長時間駆動
本体は厚さ5.4mm、重量約400g。バッテリーは1回の充電で読書なら最大8週間、手書きなら最大2週間使用できる。20WのUSB Type-C充電アダプターを使えば、約3時間で充電可能。ストレージは64GBを搭載する。
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