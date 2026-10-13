ソニー・インタラクティブエンタテインメントは10月13日、“黒いPS5”こと「PlayStation 5 デジタル・エディション ミッドナイト ブラック 日本語専用」を、11月19日より販売すると発表した。価格は白いPS5と同じく、5万5000円となる。

本製品は、日本国内の使用に限定したモデルで、日本のアカウントでのみ利用可能となる。ディスクドライブを搭載しないダウンロード専用機となるが、同日より同色のディスクドライブも別途販売される。

「ミッドナイト ブラック」といえば、すでにDualSense ワイヤレスコントローラーや、PlayStation Portal リモートプレーヤーなどで採用。これらを合わせることで、これまで以上に統一感のあるラインアップとなるだろう。

この発表を受けたユーザーからは「これ欲しい！」「やっぱ黒はカッコいいな」「白より黒派」「やっと黒キタァァァ！」「むしろなぜ今まで無かったのか」「黒いPS5 Proもよろしく」「買うか迷ってた俺に朗報」「値段変わらないのありがてぇ…」など、喜びの声が寄せられていた。

「PlayStation 5 デジタル・エディション ミッドナイト ブラック 日本語専用」は、10月20日より、日本国内のPlayStation取扱店およびECサイトにて順次予約受付を開始予定。欲しい人は予約をお忘れなく。