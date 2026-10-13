ソニー「黒いPS5」を11月19日より販売 お値段は5万5000円で据え置き 「これ欲しい！」「黒はカッコいいな」
ソニー・インタラクティブエンタテインメントは10月13日、“黒いPS5”こと「PlayStation 5 デジタル・エディション ミッドナイト ブラック 日本語専用」を、11月19日より販売すると発表した。価格は白いPS5と同じく、5万5000円となる。
本製品は、日本国内の使用に限定したモデルで、日本のアカウントでのみ利用可能となる。ディスクドライブを搭載しないダウンロード専用機となるが、同日より同色のディスクドライブも別途販売される。
「ミッドナイト ブラック」といえば、すでにDualSense ワイヤレスコントローラーや、PlayStation Portal リモートプレーヤーなどで採用。これらを合わせることで、これまで以上に統一感のあるラインアップとなるだろう。
この発表を受けたユーザーからは「これ欲しい！」「やっぱ黒はカッコいいな」「白より黒派」「やっと黒キタァァァ！」「むしろなぜ今まで無かったのか」「黒いPS5 Proもよろしく」「買うか迷ってた俺に朗報」「値段変わらないのありがてぇ…」など、喜びの声が寄せられていた。
「PlayStation 5 デジタル・エディション ミッドナイト ブラック 日本語専用」は、10月20日より、日本国内のPlayStation取扱店およびECサイトにて順次予約受付を開始予定。欲しい人は予約をお忘れなく。
「PlayStation®5 デジタル・エディション ミッドナイト ブラック 日本語専用」を11月19日（木）に希望小売価格55,000円（税込）で発売！ 日本国内のPlayStation®取扱店およびECサイトにて10月20日（火）より順次予約受付を開始します。 詳しくはこちら⇒ https://t.co/lfCoJBAyqN https://t.co/4u30QvoSpM— プレイステーション公式 (@PlayStation_jp) October 13, 2026
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