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Amazonプライム感謝祭 超お買い得情報総まとめ 第4回

“約15万円のイヤホン”買いました。「本当にいい買い物だった」と思ってます。

2026年10月14日 12時00分更新

文● 貝塚／ASCII

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【VGP2025金賞】 SHURE シュア イヤホン ストリーミング SE846G2JD ジェイドグリーン 第2世代 高遮音性 ハイレゾ対応 MMCX リケーブル プロ仕様 音楽オーディオ再生 イヤモニモニター レコーディング ゲーム配信 再生 カナル型 ワイヤレス変換可(どこでも) 録音楽器ケーブル長162 cm【国内正規品/メーカー保証2年】

お金のかけどころには、人生観が出ますよね

　唐突な話ですが、「これだけはお金をかけているんだ」というものって、皆さんはありますか？

　人によっては衣服、人によっては食、人によっては電化製品。人生の貴重な時間を使って稼いだお金を何に使うか。

　「住宅ローンでそれどころじゃないぞ！」という方もいるかも知れませんが、ある意味、それは住まいにお金をかけているとも言えます。

　私の場合、過去に平均よりもお金をかけてきたのは「オーディオ」です。

　どちらかと言うと、ポータブルオーディオが好き。高校生の頃、少し高いイヤホンを購入してみて「イヤホンが違うと、こんなにいい音で聴こえるんだ！」と感じたのがきっかけです。それ以来、余裕があれば、旬のイヤホンやヘッドホンをチェックしてきました。

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高かったが、いい買い物だった

　そんな私が、「これは本当にいい買い物だった」と思っているイヤホンがあります。 それは米SHUREの「SE846」というモデルです。 2013年発売のモデルで、もう13年も現役のロングセラーです。 家の片付けで不用品をたくさん売ったら、少しまとまったお金になったので、「買っちゃうか！」と思って買った記憶があります。

　SE846はプログレードのインイヤーモニターで、アーティストのステージ上のモニタリングの用途を想定して開発された製品です。

　ですがこのモデル、普通に音楽を聴くのに使っても楽しいんですよ。オーディオ好きな方にとっては釈迦に説法かも知れませんが、モニター用のイヤホンって、ソース（音源）を誇張せず、また減衰も抑えて、素直に鳴ってくれる設計になっているモデルが多く、まさに「そのままの音が聴こえる」という印象です。

　最近、高価なモデルでなくても良いイヤホンは増えていますが、細かい音までくっきりと、濃密に聴こえてくるこの感じは、やはりどう考えてもフラグシップモデルだなあと思われます。

ちなみに、無線化するアダプターも純正品で販売してます

SHURE公式サイトより

　気になるのは価格ですよね。ずばり実売価格で13万円台後半から、15万円弱くらいです。

　イヤホン1つを買う価格としては、明らかに高いですよね。 パソコンか、冷蔵庫か、というくらいの値段。

この小さなハウジングに、ものすごいテクノロジーが詰まっているのだ

SHURE公式サイトより

　SE846は、音を出力するユニットを音域の高さに対応して4つも入れていたり、低い音を減衰させず、かつ膨張させずに出力するために、この小〜さなハウジングの中に、物理的な細い迷路のような通り道を作る部品を組み込んでいたりと、部品点数が多く、製造工程も非常に手間がかかるものなので、市場価格がこのくらいになってしまうのは理解できるのですが、それでも高いことは高いですね。

「音楽をいい音で聴きたい！」となったら
そのためにお金を捻出してみるのもいい考え方

　それでも私は、このSE846を「本当に買ってよかった」「本当にいい買い物だった」と思っています。音楽を聴く時間のすべてをSE846の音で楽しめるわけですから、投資効果が大きい、かなりの出費になってもコストパフォーマンスは高いと考えているんです。

【VGP2025金賞】SHURE シャア シュア SE846G2CL クリア第2世代イヤホン視聴高音質 ハイレゾ対応 カナル型 MMCX リケーブルプロ仕様 音楽オーディオ鑑賞 イヤモニモニター レコーディング 録音 楽器ケーブル長162cm 【国内正規品メーカー/保証2年】

SHURE シュア SE535 イヤホン ストリーミング クリア高遮音性 カナル型 ワイヤレス変換可（限界） MMCX リケーブルプロ仕様 モニタリング イヤモニ 音声読み続け配信 音楽コンテンツ制作 レコーディング 録音 楽器 在宅勤務 リモートワークテレビ ラジオ ケーブル長162 cm SE535-CL-A 【国内正規品/保証メーカー2年】

SHURE シュア イヤホン ストリーミング SE425-CL-A クリア 高遮音性 ゲームプレイ カナル型 ワイヤレス変換可能(限り) MMCXケーブルプロ仕様 イヤモニ リモニター 配信 音楽 オーディオ 聴く 録音 録音 楽器 在宅勤務 リモートワーク テレビ ラジオ ケーブル長162 cm 【国内正規品/メーカー保証2年】

　さて、シュアの現行モデルでは、このSE846が最上位（かつてはもっと高い30万円を超えるモデルもあった）で、音を出力するユニットを4つ搭載しています。次がSE535というモデルで、ユニットが3つ。その次がSE425というモデルで、ユニットが2つ。ほかに、ユニットの方式が異なるSE215というモデルと、より日常的な観点に特化したAONICというラインもあります。

　私の場合、SE215から買い始めて、SE425、SE535と買い進めていて、SE846を手に入れたついでに他の3モデルを手放しています。それほどお気に入りです。

【VGP殿堂入り金賞】SHURE シュア イヤホン ストリーミング SE215 SPE-A ブルー 高遮音性 ノイズキャンセリング ゲームプレイング スペシャルエディション カナル型 ワイヤレス変換可能(限界) MMCX リケーブル プロ仕様 低音強化配信 音楽 オーディオ 聞き取り 録音 録音 楽器 在宅勤務 リモートワーク ケーブル長116 cm 【国内正規品/保証メーカー2年】

　でも、イヤホンに10万円超えはやばいでしょ。さすがに15万円はありえんでしょう。わかります。 でも、SHUREの製品はすごく長く使えます。実際、何台もSHURE製品を使ってて、目立った故障って、私は一度も経験してないですね。酷使しているので何度か断線はありましたが、ケーブルだけ売っていて、簡単に付け替えられます。

　「音楽をいい音で聴きたい！」となったら、そのためにお金を捻出してみるのもいい考え方だと思うんです。オーディオが好きな方なら、きっとワクワクしますよ。

【VGP2025金賞】 SHURE シュア イヤホン ストリーミング SE846G2JD ジェイドグリーン 第2世代 高遮音性 ハイレゾ対応 MMCX リケーブル プロ仕様 音楽オーディオ再生 イヤモニモニター レコーディング ゲーム配信 再生 カナル型 ワイヤレス変換可(どこでも) 録音楽器ケーブル長162 cm【国内正規品/メーカー保証2年】

　とりあえず、このSE846が現在、「ジェイドグリーン」と言うカラーバリエーションに限って、Amazonで30%オフで売ってるんですよね。このモデルとしては格安の、9万円台です。

　30%オフってガチかよ。この値段で買える機会、もう今後ないかもしれない。予備でもうひとつ欲しくなってきたな。

　ところで「いまどき、ワイヤレスじゃないのかよ！」って思った人もいらっしゃるでしょう。これがまた、SE846をワイヤレスイヤホンにするためのアダプターも売ってるんだなあ。

SHURE シュア (第2世代) AONIC 215 完全ワイヤレス高遮音性イヤホン / SE21DYBK+TW2-A トランスルーセントブラック : IPX4防除 / 滴外音取り込み / Bluetooth 5.0 / Type-C ケーブル 【国内正規品/メーカー保証2年】

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