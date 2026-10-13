Amazonセール情報大紹介！ 第2369回
ASUSのRTX 5070搭載ノートが33％オフの23万4800円！ 「TUF Gaming A16」がプライム感謝祭先行セール
2026年10月13日 22時00分更新
価格・割引率等は記事執筆時の情報です。最新の情報は販売ページをご確認ください
【Amazonプライム感謝祭先行セール】ASUS 16型ゲーミングノートPC「TUF Gaming A16（FA608UP-R7R507016GA）」をチェック！
ASUSの16型ゲーミングノートPC「TUF Gaming A16（FA608UP-R7R507016GA）」がAmazonでプライム感謝祭先行セール対象。プライム会員限定で、参考価格349,800円から33％オフの234,800円で販売中。
この価格でGeForce RTX 5070 Laptop GPUを搭載したASUS製ゲーミングノートPCが手に入るのは、今回のセールの大きな魅力だ。CPUには8コア16スレッドのRyzen 7 260を採用し、16GBメモリと512GB SSDを搭載。さらに、16型ディスプレーはWUXGA解像度で、165Hzのリフレッシュレートに対応する。大幅な値引きに加え、ゲームを楽しむための主要な装備がそろっている。
①RTX 5070は8GBのGDDR7メモリを搭載
グラフィックスにはGeForce RTX 5070 Laptop GPUを採用。ビデオメモリは8GBのGDDR7で最大115Wに対応する。本体内部には熱を効率よく排出する冷却システムを搭載。Armoury Crateを使えば、タスクに合わせて冷却モードを切り替えられる。
②16型WUXGA画面は165Hzと広色域に対応
ディスプレーは16型のWUXGA（1920×1200ドット）で、リフレッシュレートは165Hz。画面表面はノングレア仕様で、色域はsRGB約100％をカバーする。
③日本語107キー配列とUSB4端子を装備
キーボードは日本語107キー配列で、RGBバックライトやフルサイズの矢印キー、Copilotキーを装備。タッチパッドは大型設計となっている。接続端子にはUSB4対応Type-C、USB Type-A、HDMI、有線LANなどを備え、Wi-Fi 6Eにも対応する。
製品スペック
【CPU】AMD Ryzen 7 260
【メモリ】16GB DDR5-5600
【ストレージ】512GB SSD（PCIe 4.0 NVMe）
【ディスプレー】16型WUXGA（1920×1200ドット）、165Hz、ノングレア、sRGB約100％
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