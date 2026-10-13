Amazonセール情報大紹介！ 第2368回
9万9800円でRyzen 5と16GBメモリ、さらに3年保証！ 国内生産の「mouse A5」がプライム感謝祭先行セール
2026年10月13日 21時00分更新
価格・割引率等は記事執筆時の情報です。最新の情報は販売ページをご確認ください
【Amazonプライム感謝祭先行セール】マウスコンピューター 15.6型ノートPC「mouse A5」をチェック！
マウスコンピューターの15.6型ノートPC「mouse A5」がAmazonのプライム感謝祭先行セール対象。プライム会員限定で、参考価格123,800円から19％オフの99,800円で販売中。
今回の先行セールでは、国内生産で3年保証も付いた「mouse A5」が10万円を切る価格で販売されている。Ryzen 5と16GBメモリを備えるだけでなく、購入後のサポート体制も整っているのが魅力だ。15.6型フルHDの非光沢液晶と500GB SSDを搭載し、基本性能に加えて保証やサポートまで充実している。
①国内生産で3年間の修理保証、電話相談も年中無休
日本国内で生産され、3年間のセンドバック修理保証が付属する。電話サポートは24時間365日対応しており、修理保証だけでなく、問い合わせ窓口も用意されている。
②Ryzen 5 7430Uと16GBメモリを搭載
CPUにはAMD Ryzen 5 7430Uを採用し、16GBメモリと500GB SSDを搭載。グラフィックスにはAMD Radeonを採用する。OSはWindows 11 Home 64ビットで、Officeソフトは付属しない。
③15.6型フルHD液晶にWi-Fi 6E対応
15.6型の非光沢液晶はフルHD解像度に対応。無線LANはWi-Fi 6Eを採用し、USB Type-CはUSB PDによる給電入力と映像出力に対応する。HDMIや有線LAN端子も備え、本体重量は約1.62kgとなっている。
製品スペック
【CPU】AMD Ryzen 5 7430U
【メモリ】16GB（8GB×2、DDR4-3200）
【ストレージ】500GB M.2 NVMe SSD
【ディスプレー】15.6型フルHD（1920×1080ドット）、非光沢
【Office】なし
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