Amazonセール情報大紹介！ 第2366回
メモリ8GBが気にならなければ、この価格！ Ryzen 7搭載のASUS製15.6型ノートが6万9800円【プライム感謝祭先行セール】
2026年10月13日 19時00分更新
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【Amazonプライム感謝祭先行セール】ASUS 15.6型ノートPC「Vivobook 15（M1502XA-R785W）」をチェック！
ASUSの15.6型ノートPC「Vivobook 15（M1502XA-R785W）」がAmazonでプライム感謝祭先行セール対象。過去価格129,800円から46％オフの69,800円で販売中。
8コア16スレッドのRyzen 7 7840HSを搭載しながら、価格は7万円以下。メモリは8GB DDR5-4800と控えめだが、SO-DIMMの空きスロットを1基備えている。メモリ容量には多少の割り切りが必要とはいえ、この価格でRyzen 7搭載ノートが手に入るのは魅力だ。
①Ryzen 7にAI処理用NPUも搭載した構成
CPUにはRyzen 7 7840HSを採用し、グラフィックスはCPU内蔵のAMD Radeonを使用。さらに、AI処理用の「AMD Ryzen AI」も搭載しており、NPUの処理性能は最大10 TOPSとなる。ストレージにはPCI Express 4.0 x4接続の512GB NVMe SSDを採用している。
②15.6型フルHD液晶にテンキー付き日本語配列
ディスプレーは15.6型ワイドのTFTカラー液晶で、解像度は1920×1080ドットのフルHD。非光沢のノングレア仕様で、リフレッシュレートは60Hzとなる。キーボードにはテンキーを備えた102キーの日本語JIS配列を採用し、マルチタッチ対応のタッチパッドも装備する。
③USB Type-Cを2基備え、Wi-Fi 6にも対応
USB Type-Cポートを2基備え、うち1基はUSB Power Deliveryによる本体への給電に対応する。USB Type-Aは計3基で、外部ディスプレー接続用のHDMI端子も搭載。通信機能はWi-Fi 6とBluetooth 5.4に対応する。92万画素のウェブカメラにはプライバシーシャッターも備えている。
製品スペック
【CPU】AMD Ryzen 7 7840HS
【メモリ】8GB DDR5-4800（オンボード、SO-DIMM空きスロット×1）
【ストレージ】512GB SSD（PCI Express 4.0 x4、NVMe/M.2）
【ディスプレー】15.6型フルHD（1920×1080ドット、TFT、ノングレア、60Hz）
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