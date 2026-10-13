2万3980円で27型WQHD、しかも最大210Hz！ ASUS「TUF Gaming」はFast IPSパネルまで搭載

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【Amazonタイムセール】ASUS 27型ゲーミングモニター「TUF Gaming VG27AQ5A」をチェック！

ASUSの27型ゲーミングモニター「TUF Gaming VG27AQ5A」がAmazonでタイムセール対象。過去価格28,800円から17％オフの23,980円で販売中。

27型WQHDの高解像度に加え、最大210Hz（OC時）の高速表示にも対応。Fast IPSパネルを採用し、画面の精細さだけでなく、動きの速いゲームで求められる表示性能も備えている。これだけの性能を備えながら、2万3980円で購入できるのが大きな魅力だ。

①最小0.3msの応答速度と残像低減機能

応答速度は1ms（GTG）、最小0.3ms（GTG）に対応。ELMB SyncはELMBとAdaptive-Syncを同時に有効にし、画面のブレやティアリングを抑える。AMD FreeSync PremiumやVESA AdaptiveSyncにも対応し、フレームレートの変動に応じて調整する可変オーバードライブ機能も搭載する。

②8種類の画面モードとマウスによる設定操作

ゲームタイトルに合わせて、8種類のプリセットから表示モードを選べるGameVisual機能を搭載。Shadow BoostやGamePlusも備える。DisplayWidget Centerを利用すれば、OSDメニューを使わずにマウスでモニターの設定を変更可能。ブルーライト軽減機能は4種類のフィルター設定から削減量を調整できる。

③HDMIを2基備え、壁掛け設置にも対応

映像入力はDisplayPort 1.4を1基、HDMI 2.0を2基搭載。ステレオスピーカーと3.5mmステレオミニジャックも備える。画面の角度は上20度、下5度の範囲で調整でき、100×100mmのVESAマウントにも対応。本体サイズは615×455×214mmで、重量は約5kgとなっている。