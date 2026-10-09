10月10日（土）は秋葉原で豪華賞品を狙え！ アスキーのガラポン＆じゃんけん大会で運試し！

TOKYO Gaming-PC STREET 9 in LIFORK AKIHABARA II

2026年10月10日（土）13時〜17時30分予定

開場：13時

LIFORK（リフォーク）秋葉原II

入場・観覧無料

ゲーミングPC、キーボード、マウス、スマートグラス……。写真を見てもスペック表を読んでも、最後までわからないのが「実際に触るとどうなの？」というところ。だったら秋葉原で、気になるものをどんどん試してしまいましょう！

ASCIIは、最新のゲーミングガジェットを実際に体験しながら、編集部員に相談もできるイベント「TOKYO Gaming-PC STREET 9（GPS 9）」を2026年10月10日（土）に開催します！

このイベントは見るだけ、触るだけ、比べるだけでも大歓迎。気になるガジェットを自分のペースで自由に試せるイベントです。何かを買う必要はないので、気軽にふらっと立ち寄ってください！

さらに、プレゼント企画やミニステージ、謎解きイベントなども予定。まずは遊びに来て、見て、触って、気になったものを覚えて帰る。それくらいの気軽さで楽しめるイベントになっています。

さて、「TOKYO Gaming-PC STREET 9」ではさまざまなプレゼントがゲットできるチャンスがありますが、具体的にはどんなものがもらえるのでしょう？ この記事で4つの方法をまとめていきます！

プレゼントがもらえるチャンスはこれ！

（タップ／クリックすると見出しにジャンプします）

1、「ガジェットドリームガラポン」でプレゼントをゲット！

2、ミニステージのじゃんけん大会に参加しよう！

3、無料ノベルティもありますよ〜！

4、謎解きイベントでタオルを入手だ！

1、「ガジェットドリームガラポン」でプレゼントをゲット！

会場入り口には、ゲーミングマウスなどの豪華プレゼントを抽選でゲットできる巨大ガラポン抽選「ガジェットドリームガラポン」をご用意。来場するだけで、まず1回挑戦できます。

また、来場者には「スタンプカード」を配布いたします。会場内でガジェットの説明を1つ受けるごとに、スタンプを1つ押印いたします。また、会場アンケートに回答いただくと、追加で1つ押印いたします。

こちらのスタンプカードは押印した数に応じて、プレゼントがもらえるガラポンの抽選権や、後述するノベルティと引き換えが可能です！

ガラポンで当たるプレゼントの例1

東プレ株式会社「REALFORCE GX1 Plus X1PC11（ブラック、45g、日本語配列）」

ガラポンで当たるプレゼントの例2

JAPANNEXT「JN-IPS245G240F」

2、ミニステージのじゃんけん大会に参加しよう！

会場内で開催するASCII編集部によるミニステージは、誰でも観覧無料。タメになる話からオススメガジェットの解説まで幅広〜くトークいたします。

このミニステージにおいては、じゃんけん大会を実施。ゲーミングガジェットなどのプレゼントをゲットするチャンスになっていますよ！ なお、じゃんけん大会では、ガラポンとは「別」のプレゼントをゲットできます。

じゃんけん大会で当たるプレゼントの例1

SANDISK「SANDISK Optimus GX 7100 NVMe™ SSD - 500 GB」

じゃんけん大会で当たるプレゼントの例2

株式会社ヤマハミュージックジャパン「AG03MK2」

3、無料ノベルティもありますよ〜！

会場では、前半・後半の各部で先着40名様に、フック付きカラビナorライト付きホイッスルをプレゼント！

さらに、先着プレゼントとは別に、スタンプを集めてノベルティをゲットできる企画も実施します！ 来場者にはスタンプカードを配布し、ガジェットの体験、アンケートの回答でスタンプを集めると、その数に応じてお好きなノベルティグッズと交換できます。

スタンプで交換できるノベルティは、スタンプ1個でカラビナかホイッスル、スタンプ2個でトートバッグとなっています（数に限りがあるので、無くなり次第別のノベルティになる可能性あり）。ぜひイベントを楽しみながら、気になるアイテムをゲットしてください！

なお、ノベルティで消費したスタンプは、ガラポンの交換にはお使いいただけないので注意してください。たとえば、スタンプを5個押したカードは、「アスキーノベルティを1つ」交換した時点で残りスタンプは4つとなるので、ガラポンを5回抽選することはできません。その場合、「アスキーノベルティで1つ、ガラポンで4つ」という使い方が可能です。

4、謎解きイベントでタオルを入手だ！

親子連れでも参加いただける、秋葉原のパーツショップを巡りながらキーワードを集める謎解きイベント「謎解き アキバクエストウォーク」を今回も実施いたします。

こちらでは、謎を解いた方に限定のオリジナルタオル（前回プレゼントしたものとは別バージョン）をプレゼント！

TOKYO Gaming-PC STREET 9（GPS 9） in LIFORK AKIHABARA II ■開催日時：2026年10月10日（土） 13時〜17時30分（予定）

■会場：LIFORK AKIHABARA II

東京都千代田区外神田3-13-2 秋葉原TMOビル 会場までのアクセス JR山手線・京浜東北線・中央総武線 秋葉原駅 電気街口より徒歩5分

東京メトロ銀座線 末広町駅 3番出口より徒歩4分

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