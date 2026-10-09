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10月10日（土）開催！ 「TOKYO Gaming-PC STREET 9（GPS 9）」情報まとめ 第75回

ゲーミングモニターからキーボードまで、超豪華賞品が目白押し！

10月10日（土）は秋葉原で豪華賞品を狙え！ アスキーのガラポン＆じゃんけん大会で運試し！

2026年10月09日 12時30分更新

文● ASCII編集部

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TOKYO Gaming-PC STREET 9 in LIFORK AKIHABARA II
2026年10月10日（土）13時〜17時30分予定
開場：13時
LIFORK（リフォーク）秋葉原II
入場・観覧無料

　ゲーミングPC、キーボード、マウス、スマートグラス……。写真を見てもスペック表を読んでも、最後までわからないのが「実際に触るとどうなの？」というところ。だったら秋葉原で、気になるものをどんどん試してしまいましょう！

　ASCIIは、最新のゲーミングガジェットを実際に体験しながら、編集部員に相談もできるイベント「TOKYO Gaming-PC STREET 9（GPS 9）」を2026年10月10日（土）に開催します！

　このイベントは見るだけ、触るだけ、比べるだけでも大歓迎。気になるガジェットを自分のペースで自由に試せるイベントです。何かを買う必要はないので、気軽にふらっと立ち寄ってください！

　さらに、プレゼント企画やミニステージ、謎解きイベントなども予定。まずは遊びに来て、見て、触って、気になったものを覚えて帰る。それくらいの気軽さで楽しめるイベントになっています。

「TOKYO Gaming-PC STREET 9」公式ガイド

　さて、「TOKYO Gaming-PC STREET 9」ではさまざまなプレゼントがゲットできるチャンスがありますが、具体的にはどんなものがもらえるのでしょう？　この記事で4つの方法をまとめていきます！

プレゼントがもらえるチャンスはこれ！
（タップ／クリックすると見出しにジャンプします）

1、「ガジェットドリームガラポン」でプレゼントをゲット！
2、ミニステージのじゃんけん大会に参加しよう！
3、無料ノベルティもありますよ〜！
4、謎解きイベントでタオルを入手だ！

1、「ガジェットドリームガラポン」でプレゼントをゲット！

　会場入り口には、ゲーミングマウスなどの豪華プレゼントを抽選でゲットできる巨大ガラポン抽選「ガジェットドリームガラポン」をご用意。来場するだけで、まず1回挑戦できます。

まずは入場時の運試し！　回すだけでも楽しい巨大なガラポンで賞品をゲットしちゃいましょう（※写真は2026年7月の「TOKYO Gaming-PC STREET 8」のものです）

　また、来場者には「スタンプカード」を配布いたします。会場内でガジェットの説明を1つ受けるごとに、スタンプを1つ押印いたします。また、会場アンケートに回答いただくと、追加で1つ押印いたします。

来場者に配られるスタンプカード（13時からの部と15時からの部でカードは異なります）

　こちらのスタンプカードは押印した数に応じて、プレゼントがもらえるガラポンの抽選権や、後述するノベルティと引き換えが可能です！

ガラポンで当たるプレゼントの例1
東プレ株式会社「REALFORCE GX1 Plus　X1PC11（ブラック、45g、日本語配列）」

待望のポーリングレート8000Hz対応を果たした、新定番のゲーミングキーボード。伝統の静電容量無接点方式スイッチを採用し、APC設定やスイッチのオン・オフの作動点を0.1mm単位の移動量で設定できるDynamic modeスイッチなどで、シリアスゲーマーの入力に応えます。

ガラポンで当たるプレゼントの例2
JAPANNEXT「JN-IPS245G240F」

リフレッシュレート240HzのフルHD（1920×1080ピクセル）解像度24.5型ゲーミングモニター。ゲーミングPCだけでなく、PS5とのフルHD：120Hz接続に対応。さらに、可変リフレッシュレート（VRR）にも対応。もちろん、Adaptive-Syncにも対応します。応答速度は1ms(GTG/MPRT)と実力も十分。

2、ミニステージのじゃんけん大会に参加しよう！

　会場内で開催するASCII編集部によるミニステージは、誰でも観覧無料。タメになる話からオススメガジェットの解説まで幅広〜くトークいたします。

　このミニステージにおいては、じゃんけん大会を実施。ゲーミングガジェットなどのプレゼントをゲットするチャンスになっていますよ！ なお、じゃんけん大会では、ガラポンとは「別」のプレゼントをゲットできます。

会場内でのミニステージでじゃんけん大会を開催！ 勝てばプレゼントゲット（写真は以前のイベントのものです）

じゃんけん大会で当たるプレゼントの例1
SANDISK「SANDISK Optimus GX 7100 NVMe™ SSD - 500 GB」

連続読み込み毎秒6800MB、連続書き込み毎秒5800MBのPCIe 4.0対応M.2 NVMe SSD。容量は500GBで、「SANDISK nCacheテクノロジー」によりシステムの応答性が向上、ゲームの遅延を最小限に抑えます。しかも、なんと5年間の製品保証が付帯。末永く活用できるのが魅力です！

じゃんけん大会で当たるプレゼントの例2
株式会社ヤマハミュージックジャパン「AG03MK2」

多様な入出力、DSPエフェクト、Loopback機能などを直接的に・簡単にコントロールできるライブストリーミングミキサー。豊富な入力系統とLoopback機能を搭載し、USB-C採用で改善された内部回路で音質も向上。音量を整えるコンプレッサー（COMP）、音域ごとにバランスを調整するEQ、響きを付与するREVERB、さらにはギターアンプを再現するアンプシミュレーター（AMP SIM）まで搭載！

ミニステージについてはこちら！

3、無料ノベルティもありますよ〜！

　会場では、前半・後半の各部で先着40名様に、フック付きカラビナorライト付きホイッスルをプレゼント！

　さらに、先着プレゼントとは別に、スタンプを集めてノベルティをゲットできる企画も実施します！ 来場者にはスタンプカードを配布し、ガジェットの体験、アンケートの回答でスタンプを集めると、その数に応じてお好きなノベルティグッズと交換できます。

　スタンプで交換できるノベルティは、スタンプ1個でカラビナかホイッスル、スタンプ2個でトートバッグとなっています（数に限りがあるので、無くなり次第別のノベルティになる可能性あり）。ぜひイベントを楽しみながら、気になるアイテムをゲットしてください！

フック付きカラビナ（※全4色、色はお選びいただけません）

ライト付きホイッスル（全2色、色はお選びいただけません）

スタンプ2個で交換できるノベルティ：トートバッグ

　なお、ノベルティで消費したスタンプは、ガラポンの交換にはお使いいただけないので注意してください。たとえば、スタンプを5個押したカードは、「アスキーノベルティを1つ」交換した時点で残りスタンプは4つとなるので、ガラポンを5回抽選することはできません。その場合、「アスキーノベルティで1つ、ガラポンで4つ」という使い方が可能です。

ノベルティについてはこちら！

4、謎解きイベントでタオルを入手だ！

　親子連れでも参加いただける、秋葉原のパーツショップを巡りながらキーワードを集める謎解きイベント「謎解き アキバクエストウォーク」を今回も実施いたします。

　こちらでは、謎を解いた方に限定のオリジナルタオル（前回プレゼントしたものとは別バージョン）をプレゼント！

オリジナルタオル（※画像はイメージです）

謎解きイベント「謎解き アキバクエストウォーク」についてはこちら！

TOKYO Gaming-PC STREET 9（GPS 9） in LIFORK AKIHABARA II

■開催日時：2026年10月10日（土） 13時〜17時30分（予定）
■会場：LIFORK AKIHABARA II
　東京都千代田区外神田3-13-2 秋葉原TMOビル

会場までのアクセス

Googleマップで見る

JR山手線・京浜東北線・中央総武線　秋葉原駅　電気街口より徒歩5分
東京メトロ銀座線　末広町駅　3番出口より徒歩4分

「TOKYO Gaming-PC STREET 9」の特集はこちら！

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