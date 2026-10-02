10月10日（土）、秋葉原で何する？ PCショップを巡る無料謎解き「アキバクエストウォーク」開催

秋の買い物シーズンを迎え、「気になるゲーミングガジェット、買う前に一度触っておきたい！」という人にぴったりのイベントが秋葉原で開催されます。新しいデバイス探しの下見にはもちろん、過ごしやすくなってきた季節の週末のお出かけ先としても、かなりアリなイベントですよ〜！

ASCIIは10月10日（土）13時から、「TOKYO Gaming-PC STREET 9（GPS 9）」を開催します。

このイベントは見るだけ、触るだけ、比べるだけでも大歓迎。気になるガジェットを自分のペースで自由に試せるイベントです。何かを買う必要はないので、気軽にふらっと立ち寄ってください！

イベント直後には、Amazonのプライム感謝祭をはじめ、秋の大型セールが控えています。「気になっていたデバイスをここで実際に試して、セールのタイミングでお得に狙う」といった賢い使い方もオススメですよ。

さらに、プレゼント企画やミニステージ、謎解きイベントなども予定。まずは遊びに来て、見て、触って、気になったものを覚えて帰る。それくらいの気軽さで楽しめるイベントになっています！

そして！ 2026年7月に開催した「TOKYO Gaming-PC STREET 8」でも大好評だった「謎解き」もありますよ。

親子連れでも参加いただける、秋葉原のPCパーツショップを巡りながらキーワードを集める謎解きイベント「謎解き アキバクエストウォーク」を実施いたします！

参加は無料、どなたでも参加可能。「難しいな……」と感じても大丈夫、各店舗にあるQRコードでヒントも用意しております。もちろん、ヒントなしでの真剣勝負も大歓迎！

秋葉原に馴染みがないという人でも、気軽に楽しく遊べる内容になっております。謎を解いた方には、限定のオリジナルタオル（前回プレゼントしたものとは別バージョン）をプレゼントいたします。

解けたらスッキリの謎を用意して、秋葉原で皆さんをお待ちしております。オリジナルのタオルをゲットするために参加するもよし。休日に家族で楽しく遊ぶもよし。秋の思い出作りに、ぜひお越しください！

「謎解き アキバクエストウォーク」イベント概要

●参加無料（どなたでもご参加いただけます）

●プレゼント交換場所：LIFORK AKIHABARA II内 受付

●受付時間 2026年10月10日 13時〜17時

●会場内「受付」にて配布しているリーフレットに従って、下記秋葉原店舗に掲示されているポスターに書かれている謎を解き、キーワードを導き出してください。正解した方に本イベント限定のオリジナルタオルをプレゼントいたします。タオルは無くなり次第終了となります。

「謎解き アキバクエストウォーク」参加店舗

パソコン工房 秋葉原パーツ館

TSUKUMO eX.

ソフマップAKIBA パソコン・デジタル館

ドスパラ秋葉原本店

パソコンSHOPアーク

TOKYO Gaming-PC STREET 9（GPS 9） in LIFORK AKIHABARA II ■開催日時：2026年10月10日（土） 13時〜17時30分（予定）

■会場：LIFORK AKIHABARA II

東京都千代田区外神田3-13-2 秋葉原TMOビル 会場までのアクセス JR山手線・京浜東北線・中央総武線 秋葉原駅 電気街口より徒歩5分

東京メトロ銀座線 末広町駅 3番出口より徒歩4分

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