10月10日（土）開催！ 「TOKYO Gaming-PC STREET 9（GPS 9）」情報まとめ 第86回
楽しく学んで、いつの間にか詳しくなれる「TOKYO Gaming-PC STREET」レポート
秋葉原に最高のゲーミングガジェットが勢揃い。アスキー主催の体験イベント「GPS 9」が大盛況で終了！
2026年10月10日 18時00分更新
本日、TOKYO Gaming-PC STREET 9 in LIFORK AKIHABARA II開催！
本日、アスキーは秋葉原で主催イベント「TOKYO Gaming-PC STREET 9 in LIFORK AKIHABARA II」を開催しました！
最新のゲーミングガジェットを実際に触って体験しながら、編集部員に相談もできるイベントの第9弾です。
会場には、ゲーミングキーボード、マウス、ハンドルコントローラーやアーケードコントローラー、そして左手デバイスまで！ 「この秋に買いたい」ガジェットが大集合。
展示コーナーは今回も大盛況。皆さんに、思い思いのガジェットを試していただきました。注目のゲーミングガジェットで埋め尽くされた展示エリア、壮観ですね。まるでゲーミングガジェットの宝石箱です。
余談ですが、ガジェットに詳しい人が身近に1人いると、何かと助かりますよね。でも、いまやガジェットは国内外、膨大な数があって、詳しくなるのはなかなか大変。どんどん新製品も出てきますし。
そこで注目していただきたいのが、TOKYO Gaming-PC STREET 9で毎回開催されるミニステージです。楽しくトークセッションを見ることで、いつの間にかガジェットに詳しくなれている、ガジェット選びの際におさえるべきポイントを、自然と吸収できている。そんな「気軽だけどタメになる」いいプログラムなんですよ、毎回。
今回はゲストインフルエンサーとして、ゐずもさん、ていねいな暮らしガジェットさん、うらぬすstudioさん、ゲーム依存症たいぴさん、クラフトデイズさんをお招きして、お届けしました。
ステージ終了後には、勝ち残れば豪華プレゼントがもらえるじゃんけん大会も実施しました。こちらも大盛り上がり。
今回ご来場いただいた皆さん、好みのゲーミングガジェットは見つかりましたか？ 第9回目となったアスキーのGPS（TOKYO Gaming-PC STREET 9）ですが、今回も大盛況で、ご来場の皆様に感謝です！
「TOKYO Gaming-PC STREET 9」イベント開催概要
2026年10月10日（土）13時〜17時30分予定
開場：13時
LIFORK（リフォーク）秋葉原II 1階
入場・観覧無料
会場紹介
■会場：LIFORK AKIHABARA II
東京都千代田区外神田3-13-2 秋葉原TMOビル
会場までのアクセス
JR山手線・京浜東北線・中央総武線 秋葉原駅 電気街口より徒歩5分
東京メトロ銀座線 末広町駅 3番出口より徒歩4分
イベントアカウント
イベント当日の熱気あふれる模様や、今後のイベントに関する最新情報はXで発信しています。会場の雰囲気を振り返りたい方や、次回の開催情報をいち早くゲットしたい方は、ぜひ編集部アカウントのフォローをお願いいたします。
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