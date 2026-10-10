ガジェットが無料で貰えるかもしれないって、すごくない？

本日、TOKYO Gaming-PC STREET 9 in LIFORK AKIHABARA II開催！

本日、秋葉原でアスキー主催イベント「TOKYO Gaming-PC STREET 9 in LIFORK AKIHABARA II」を開催中！

最新のゲーミングガジェットを実際に触って体験しながら、編集部員に相談もできるイベントの第9弾です。

ゲーミングキーボード、マウス、ハンドルコントローラーやアーケードコントローラー、そして左手デバイスまで！ 「この秋に買いたい」ガジェットが大集合しています！

実際、すごいんですよ。このイベント。手前味噌で恐縮ですが、これだけのジャンルのガジェットを、これだけのモデル数揃えて、一気に試せる場所って、あまりない気がします。

あるとすれば、大型展示場で開催している業界向けの展示会とか、家電量販店の旗艦店とかでしょうか？ でも、この密度で一気に試せるってなると、本当に国内のどこにもないような。

試せるだけでなく、「貰える」チャンスもあるんです。

まずは、入場時に無料で挑戦できる「ガジェットドリームガラポン」。こちらは、出た球の色に応じたプレゼントがもらえるというコーナーですが、時には豪華なガジェットが当たっちゃうんですよね。

こういう、福引きみたいなものって、ほとんど当たらないイメージがありませんか？ アスキーの場合は当たりまくりです。頻繁に「大当たり！ おめでとうございま〜す！」って聞こえてきますから。当たりすぎて、プレゼントなくならない？ っていつも心配になるほど。

『Forza Horizon 6』© 2026 Microsoft.

そしてもうひとつは、会場内で実施しているミニステージでのじゃんけん大会。こちらも、勝ち上がった方には特別なギフトが用意されています。

ガジェットが好きなら、参加して損はなし。いや、得しかない。

本日は気候も穏やか、爽やかな秋晴れで、お出かけ日和です。秋葉原にお越しの際は、「TOKYO Gaming-PC STREET 9 in LIFORK AKIHABARA II」に立ち寄るしかないでしょう。ガジェット好きの皆さん。

「TOKYO Gaming-PC STREET 9」は秋葉原で本日開催中！

気になるゲーミングガジェット、とにかく触れます

TOKYO Gaming-PC STREET 9 in LIFORK AKIHABARA II（GPS 9）

2026年10月10日（土）13時〜17時30分予定

開場：13時

LIFORK（リフォーク）秋葉原II 1階

入場・観覧無料

ゲーミングPC、キーボード、マウス、ヘッドセット――気になる製品、まとめて触り比べてみませんか？ 写真を見てもスペック表を読んでも、最後までわからないのが「実際に触るとどうなの？」というところ。だったら秋葉原で、気になるものをどんどん試してしまいましょう！

最新のゲーミングガジェットを実際に触って体験しながら、編集部員に相談もできるイベント「TOKYO Gaming-PC STREET 9（GPS 9）」は、本日2026年10月10日（土）に絶賛開催中です！

会場紹介

■会場：LIFORK AKIHABARA II

東京都千代田区外神田3-13-2 秋葉原TMOビル

会場までのアクセス

JR山手線・京浜東北線・中央総武線 秋葉原駅 電気街口より徒歩5分

東京メトロ銀座線 末広町駅 3番出口より徒歩4分

イベントアカウント

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