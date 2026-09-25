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10月10日（土）開催！ 「TOKYO Gaming-PC STREET 9（GPS 9）」情報まとめ 第99回

10月10日（土）開催！ 「TOKYO Gaming-PC STREET 9（GPS）」公式ガイド

2026年09月25日 17時00分更新

文● ASCII編集部

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TOKYO Gaming-PC STREET 9 in LIFORK AKIHABARA II
2026年10月10日（土）13時〜17時30分予定
開場：13時
LIFORK（リフォーク）秋葉原II
入場・観覧無料

見るだけ、触るだけでも大歓迎！ 秋葉原で最新ガジェットを体験

　ゲーミングPC、キーボード、マウス、ヘッドセット……。写真を見てもスペック表を読んでも、最後までわからないのが「実際に触るとどうなの？」というところ。だったら秋葉原で、気になるものをどんどん試してしまいましょう！

　最新のゲーミングガジェットを実際に体験しながら、編集部員に相談もできるイベント「TOKYO Gaming-PC STREET 9（GPS 9）」を開催します！ 2026年10月10日（土）です！

　このイベントは見るだけ、触るだけ、比べるだけでも大歓迎。気になるガジェットを自分のペースで自由に試せるイベントです。何かを買う必要はないので、気軽にふらっと立ち寄ってください！

　さらに、プレゼント企画やミニステージ、謎解きイベントなども予定。まずは遊びに来て、見て、触って、気になったものを覚えて帰る。それくらいの気軽さで楽しめるイベントになっています。

　気になるイベントの中身を、この記事にギュッとまとめました。新しい情報が入り次第、随時更新して追加していきます。

目次（タップ／クリックすると見出しにジャンプします）

・会場
・会場までのアクセス
・イベントストリーミング
・ガジェット展示・体験
・ミニステージ
・ミニステージスケジュール
・来場者プレゼント
・謎解きイベント「謎解き アキバクエストウォーク」

会場

■会場：LIFORK AKIHABARA II
東京都千代田区外神田3-13-2 秋葉原TMOビル
※会場はご自由にお入りいただけます。参加は無料です。

本イベントでは、より多くのお客様に快適にご参加いただくため、前半の部と後半の部で来場者の入れ替えを実施いたします。各部の終了時間になりましたら、スタッフの案内に従ってご退場をお願いいたします。皆様のご理解とご協力をお願いいたします。
※待たずに入場できる「ファストパス」もご用意する予定です。応募フォームおよび詳細なスケジュールは後日公開いたします。

　当日の混雑状況によっては、会場への入場制限を実施させていただきます。ご理解とご協力のほどお願い申し上げます。また、深夜早朝からの待機、列形成など、近隣の方のご迷惑になる行為はご遠慮ください。

会場までのアクセス

Googleマップで見る

JR山手線・京浜東北線・中央総武線　秋葉原駅　電気街口より徒歩5分
東京メトロ銀座線　末広町駅　3番出口より徒歩4分

イベントストリーミング

　当日は、会場全体を映す定点カメラによる生中継も予定しております。

　イベント開催中、YouTubeを通じてリアルタイムで配信していますので、惜しくも参加ができないという方も、ぜひチェックしてください！

※来場した際、定点カメラに映り込む場合があります。ご了承ください。

ガジェット展示・体験

この秋注目のゲーミングガジェットを大量に展示しています！（※写真は2026年7月の「TOKYO Gaming-PC STREET 8」のものです）

　気になるゲーミングPCやキーボード、マウス、ヘッドセットなどを、実際に「見て」「触って」「比べて」みませんか？ ネットだけではわかりにくいサイズ感や打鍵感、握り心地、使い勝手まで、その場でじっくり確かめられます。

　ゲーミングガジェットに詳しくなくても大丈夫、見るだけの参加ももちろん大歓迎。各ブースにはASCII編集部員もいるので、気になることを聞いたり、ガジェット談義を楽しんだりと、初めての人でも気軽に参加できます。

　開催時期にはAmazonの「プライム感謝祭」も例年実施されているので、イベントで実物を確かめてから、お得なタイミングを狙うという楽しみ方もできます！

ミニステージ

ASCII編集部員のトークなど、さまざまな企画を用意します

　イベント中に開催する、ASCII編集部によるミニステージは観覧無料。タメになる話からオススメアイテムの解説まで幅広くトークする予定です！

　また、このミニステージでは、じゃんけん大会を実施予定。ゲーミングガジェットなどのプレゼントをゲットするチャンスがありますよ！

ミニステージスケジュール

後日公開

来場者プレゼント

　来場者には、先着順でイベント限定のノベルティをプレゼントいたします。さらに、プレゼントがもらえるガラポンも登場。超豪華なプレゼントがもらえるかも!?

回すだけでも楽しい巨大なガラポンで、豪華賞品が当たるかも！（※写真は2026年7月の「TOKYO Gaming-PC STREET 8」のものです）

謎解きイベント「謎解き アキバクエストウォーク」

　2026年7月に開催したイベント「TOKYO Gaming-PC STREET 8」でも大好評だった、親子連れでも参加いただける、秋葉原のパーツショップを巡りながらキーワードを集める謎解きイベントを実施いたします。

　秋葉原に馴染みがないという人でも、気軽に楽しく遊べる内容になっております。謎を解いた方には限定のオリジナルタオルをプレゼント！

オリジナルタオル（※画像はイメージです）

謎解きイベント概要

●参加無料（どなたでもご参加いただけます）
●プレゼント交換場所：LIFORK AKIHABARA II内 受付
●受付時間 2026年10月10日 13時〜17時（予定）
●会場内「謎解きイベント受付」にて配布しているリーフレットに従って、下記秋葉原店舗に掲示されているポスターに書かれている謎を解き、キーワードを導き出してください。正解した方に本イベント限定のオリジナルタオルをプレゼントいたします。タオルは無くなり次第終了となります。

イベントアカウント

　イベントに関する最新情報、当日の模様はXにポストしていきます。お越しになる際や会場の雰囲気など、気になる方は編集部アカウントのフォローをお願いいたします。

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「TOKYO Gaming-PC STREET 9」の特集はこちら！

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