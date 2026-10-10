アスキーが秋葉原でイベント開催中。秋晴れ、ゲーミングガジェット日和。

本日、TOKYO Gaming-PC STREET 9 in LIFORK AKIHABARA II開催！

本日、秋葉原でアスキー主催イベント「TOKYO Gaming-PC STREET 9 in LIFORK AKIHABARA II」を開催中！

ガジェット選びって、どうしても迷いがちですよね。種類は多いし、使ってみないと自分に合うかどうかわからない。大きな買い物になるケースも少なくないので、「ちょっと試してから買いたいんだけどなあ……」と思う方も多いのではないでしょうか。

そこで開催しているのが、TOKYO Gaming-PC STREET 9なのです！ 最新のゲーミングガジェットを実際に触って体験しながら、編集部員に相談もできるイベントの第9弾です。

ゲーミングキーボード、マウス、ハンドルコントローラーやアーケードコントローラー、そして左手デバイスまで！ 「この秋に買いたい」ガジェットが大集合していますよ！

毎回、ありがたいことに大盛況のGPSですが、今回もオープン直後からにぎわっています。ガジェットを試したい人、ガジェットについて知りたい人は、ぜひ会場へ。今日は天気もいいですし、いいガジェット日和になること間違いなしです。

入場は無料。秋葉原で会いましょう！

「TOKYO Gaming-PC STREET 9」は秋葉原で本日開催中！

気になるゲーミングガジェット、とにかく触れます

TOKYO Gaming-PC STREET 9 in LIFORK AKIHABARA II（GPS 9）

2026年10月10日（土）13時〜17時30分予定

開場：13時

LIFORK（リフォーク）秋葉原II 1階

入場・観覧無料

ゲーミングPC、キーボード、マウス、ヘッドセット――気になる製品、まとめて触り比べてみませんか？ 写真を見てもスペック表を読んでも、最後までわからないのが「実際に触るとどうなの？」というところ。だったら秋葉原で、気になるものをどんどん試してしまいましょう！

最新のゲーミングガジェットを実際に触って体験しながら、編集部員に相談もできるイベント「TOKYO Gaming-PC STREET 9（GPS 9）」は、本日2026年10月10日（土）に絶賛開催中です！

そして、ここは大事なところ。このイベントは見るだけ、触るだけ、比べるだけでも大歓迎。気になるガジェットを自分のペースで自由に試せるイベントです。何かを買う必要はないので、気軽にふらっと立ち寄ってください！

「PCイベントって詳しい人ばかりで入りづらそう」「お店みたいに購入を勧められたらどうしよう」と身構える必要はありません。PCに詳しくなくても問題なし！ もちろん参加は無料です。

会場では、キーボードやマウス、ヘッドセットなどさまざまな機器を実際に体験できます。ネットではわかりにくいサイズ感、キーボードの打鍵感、マウスの握り心地などを、その場でじっくり比較できるのがポイント。「何を選べばいいのかわからない」という人は、ASCII編集部員に気軽に相談することもできます。

さらに、プレゼント企画やミニステージ、謎解きイベントなども予定。まずは遊びに来て、見て、触って、気になったものを覚えて帰る。それくらいの気軽さで楽しめるイベントです！

前回好評だったプレゼント企画も、もちろんやります。しかもガンガンやります。来場の記念になるノベルティもばっちり用意して、皆さまのご来場を全力でお待ちしています。

会場紹介

■会場：LIFORK AKIHABARA II

東京都千代田区外神田3-13-2 秋葉原TMOビル

会場までのアクセス

JR山手線・京浜東北線・中央総武線 秋葉原駅 電気街口より徒歩5分

東京メトロ銀座線 末広町駅 3番出口より徒歩4分

イベントアカウント

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