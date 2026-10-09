10月10日（土）に秋葉原に行く理由は「GPS9」です。無料特典はもちろん、ゲーミングモニターやSSDが当たるかも!?

TOKYO Gaming-PC STREET 9 in LIFORK AKIHABARA II

2026年10月10日（土）13時〜17時30分予定

開場：13時

LIFORK（リフォーク）秋葉原II

入場・観覧無料

ゲーミングガジェットを見て、触って、試して まるっと詳しくなろう！

ゲーミングPC、キーボード、マウス、スマートグラス……。写真を見てもスペック表を読んでも、最後までわからないのが「実際に触るとどうなの？」というところ。だったら秋葉原で、気になるものをどんどん試してしまいましょう！

最新のゲーミングガジェットを実際に体験しながら、編集部員に相談もできるイベント「TOKYO Gaming-PC STREET 9（GPS 9）」を2026年10月10日（土）に開催します！

このイベントは見るだけ、触るだけ、比べるだけでも大歓迎。気になるガジェットを自分のペースで自由に試せるイベントです。何かを買う必要はないので、気軽にふらっと立ち寄ってください！

さらに、プレゼント企画やミニステージ、謎解きイベントなども予定。まずは遊びに来て、見て、触って、気になったものを覚えて帰る。それくらいの気軽さで楽しめるイベントになっています。

この記事では、開催前日に振り返っておきたい情報をギュッとまとめてご紹介！ 参加前にぜひご一読ください！

目次（タップ／クリックすると見出しにジャンプします）

・会場

・会場までのアクセス

・イベントストリーミング

・ガジェット展示・体験

・ミニステージ

・ミニステージスケジュール

・ガラポンで豪華プレゼント

・来場者プレゼント

・謎解きイベント「謎解き アキバクエストウォーク」

会場

■会場：LIFORK AKIHABARA II

東京都千代田区外神田3-13-2 秋葉原TMOビル

※会場はご自由にお入りいただけます。参加は無料です。

本イベントでは、より多くのお客様に快適にご参加いただくため、前半の部と後半の部で来場者の入れ替えを実施いたします。各部の終了時間になりましたら、スタッフの案内に従ってご退場をお願いいたします。皆様のご理解とご協力をお願いいたします。

当日の混雑状況によっては、会場への入場制限を実施させていただきます。ご理解とご協力のほどお願い申し上げます。また、深夜早朝からの待機、列形成など、近隣の方のご迷惑になる行為はご遠慮ください。

会場までのアクセス

JR山手線・京浜東北線・中央総武線 秋葉原駅 電気街口より徒歩5分

東京メトロ銀座線 末広町駅 3番出口より徒歩4分

イベントストリーミング

当日は、会場全体を映す定点カメラによる生中継も予定しております。

イベント開催中、YouTubeを通じてリアルタイムで配信していますので、惜しくも参加ができないという方も、ぜひチェックしてください！

※来場した際、定点カメラに映り込む場合があります。ご了承ください。

ガジェット展示・体験

『Apex Legends™』© 2026 Electronic Arts Inc. EA、EAロゴ、Respawn、Respawnロゴ、Apex LegendsはElectronic Arts Inc.の商標です。

気になるゲーミングPCやキーボード、マウス、スマートグラスなどを、実際に「見て」「触って」「比べて」みませんか？ ネットだけではわかりにくいサイズ感や打鍵感、握り心地、使い勝手まで、その場でじっくり確かめられます。

ゲーミングガジェットに詳しくなくても大丈夫、見るだけの参加ももちろん大歓迎。各ブースにはASCII編集部員もいるので、気になることを聞いたり、ガジェット談義を楽しんだりと、初めての人でも気軽に参加できます。

開催時期にはAmazonの「プライム感謝祭」も例年実施されているので、イベントで実物を確かめてから、お得なタイミングを狙うという楽しみ方もできます！

ミニステージ

イベント中に開催する、ASCII編集部によるミニステージは観覧無料。タメになる話からオススメアイテムの解説まで幅広くトークする予定です！

また、このミニステージでは、じゃんけん大会を実施予定。ゲーミングガジェットなどのプレゼントをゲットするチャンスがありますよ！

じゃんけん大会で当たるプレゼントの例1

SANDISK「SANDISK Optimus GX 7100 NVMe™ SSD - 500 GB」

じゃんけん大会で当たるプレゼントの例2

株式会社ヤマハミュージックジャパン「AG03MK2」

ミニステージスケジュール

時間 ステージ内容 13:15 プレイヤーの『手』を覚醒させろ！アルティメット・ハンズ!!!! presented by Endgame Gear（エンドゲームギア）、日本HP、Razer、LivelyLife 14:15 魅せる！聴かせる！配信者の聖地！ザ・ブロードキャスター!!!! presented by AVerMedia、クリエイティブメディア（株）、final、株式会社ヤマハミュージックジャパン 15:45 PCの限界を越えてゆけ！アルティメット・ビルド!!!! presented by 株式会社アイネックス、SANDISK、darkFlash、長尾製作所、be quiet! 16:30 見て、握って、世界に没入せよ！ビジョン・アンド・パッド!!!! presented by アイオーデータ、ZENAIM、8BitDo、LEADJOY（代理店：株式会社サイズ）、株式会社SAC（Brook）

ガラポンで豪華プレゼント

会場入り口には、ゲーミングマウスなどの豪華プレゼントを抽選でゲットできる巨大ガラポン抽選「ガジェットドリームガラポン」をご用意。来場するだけで、まず1回挑戦できます。

また、「スタンプカード」をご用意しました。会場内でガジェットの説明を1つ受けていただくごとに、もしくはアンケートにお答えいただくことで、スタンプを1つ押印いたします。

こちらのスタンプカードは押印した数に応じて、プレゼントがもらえるガラポンの抽選権や、後述するノベルティと引き換えが可能です！

ガラポンで当たるプレゼントの例1

東プレ株式会社「REALFORCE GX1 Plus X1PC11（ブラック、45g、日本語配列）」

ガラポンで当たるプレゼントの例2

JAPANNEXT「JN-IPS245G240F」

来場者プレゼント

会場では、前半・後半の各部で先着40名様に、フック付きカラビナorライト付きホイッスルをプレゼント！

さらに、先着プレゼントとは別に、スタンプを集めてノベルティをゲットできる企画も実施します！ 来場者にはスタンプカードを配布し、ガジェットの体験、アンケートの回答でスタンプを集めると、その数に応じてお好きなノベルティグッズと交換できます。

スタンプで交換できるノベルティは、スタンプ1個でカラビナかホイッスル、スタンプ2個でトートバッグとなっています（数に限りがあるので、無くなり次第別のノベルティになる可能性あり）。ぜひイベントを楽しみながら、気になるアイテムをゲットしてください！

なお、ノベルティで消費したスタンプは、ガラポンの交換にはお使いいただけないので注意してください。たとえば、スタンプを5個押したカードは、「アスキーノベルティを1つ」交換した時点で残りスタンプは4つとなるので、ガラポンを5回抽選することはできません。その場合、「アスキーノベルティで1つ、ガラポンで4つ」という使い方が可能です。

謎解きイベント「謎解き アキバクエストウォーク」

2026年7月に開催したイベント「TOKYO Gaming-PC STREET 8」でも大好評だった、親子連れでも参加いただける、秋葉原のパーツショップを巡りながらキーワードを集める謎解きイベントを実施いたします。

秋葉原に馴染みがないという人でも、気軽に楽しく遊べる内容になっております。謎を解いた方には限定のオリジナルタオルをプレゼント！

謎解きイベント概要

●参加無料（どなたでもご参加いただけます）

●プレゼント交換場所：LIFORK AKIHABARA II内 受付

●受付時間 2026年10月10日 13時〜17時（予定）

●会場内「謎解きイベント受付」にて配布しているリーフレットに従って、下記秋葉原店舗に掲示されているポスターに書かれている謎を解き、キーワードを導き出してください。正解した方に本イベント限定のオリジナルタオルをプレゼントいたします。タオルは無くなり次第終了となります。

イベントアカウント

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