10月10日（土）開催！ 「TOKYO Gaming-PC STREET 9（GPS 9）」情報まとめ 第73回
ガジェットを触って、お土産まで!? GPS 9のオリジナルグッズが欲しくなる！
これ全部もらえるチャンス！ 秋葉原のゲーミングイベントで限定ノベルティ3種類を大公開
2026年10月08日 20時30分更新
2026年10月10日（土）13時〜17時30分予定
開場：13時
LIFORK（リフォーク）秋葉原II
入場・観覧無料
ゲーミングPC、キーボード、マウス、スマートグラス……。写真を見てもスペック表を読んでも、最後までわからないのが「実際に触るとどうなの？」というところ。だったら秋葉原で、気になるものをどんどん試してしまいましょう！
ASCIIは、最新のゲーミングガジェットを実際に体験しながら、編集部員に相談もできるイベント「TOKYO Gaming-PC STREET 9（GPS 9）」を2026年10月10日（土）に開催します！
このイベントは見るだけ、触るだけ、比べるだけでも大歓迎。気になるガジェットを自分のペースで自由に試せるイベントです。何かを買う必要はないので、気軽にふらっと立ち寄ってください！
さらに、プレゼント企画やミニステージ、謎解きイベントなども予定。まずは遊びに来て、見て、触って、気になったものを覚えて帰る。それくらいの気軽さで楽しめるイベントになっています。
見て、触って、もらって帰ろう！
GPS 9のオリジナルグッズを大公開！
今回は、イベントに遊びに来てくれた皆さんにプレゼントする、オリジナルノベルティグッズをご紹介します！ ゲーミングPCやキーボード、マウスなど、気になるガジェットを見て、触って、思う存分楽しめる「TOKYO Gaming-PC STREET 9」ですが、実はそれだけじゃないんです！
会場では、ASCIIロゴ入りの便利グッズや、イベント限定デザインのトートバッグなど、普段使いにもぴったりなアイテムをご用意しました。せっかく秋葉原まで遊びに来るなら、ガジェット体験だけで帰るのはもったいない！ イベントを満喫しながら、ここでしか手に入らないノベルティもしっかりゲットしちゃいましょう！
フック付きカラビナ
バッグにカチッと取り付ければ、ちょっとしたお出かけがグッと便利に！ ペットボトルなどを引っ掛けて持ち歩ける「フック付きカラビナ」。
ASCIIロゴ入りのブラックベルトに、鮮やかなカラーのカラビナを組み合わせた、なかなかイカしたデザイン。オレンジ、グリーン、ピンク、ブルーと、見た目もポップ！ 普段使いしやすい、あると地味にうれしいアイテムです！
ライト付きホイッスル
ピカッと光って、ピーッと鳴らせる！ ひとつで二役をこなす「ライト付きホイッスル」が登場です。
暗い場所で手元を照らしたいときはライト、いざというときに周囲へ知らせたいならホイッスルと、コンパクトなボディーに便利な機能をギュッと凝縮。キーホルダータイプなので、鍵やバッグに取り付けておけば、日常生活から防災まで活躍してくれそう。これ、意外と頼れるヤツなのでは!?
トートバッグ（スタンプ2個と交換）
「TOKYO Gaming-PC STREET」のロゴをドーンとあしらった、オリジナルトートバッグをプレゼント！ デニム調の落ち着いたブルーに、ホワイトのロゴが映える、なかなかカッコいい仕上がりです。
イベントでゲットした戦利品を入れるもよし、普段のお買い物に使うもよし。ゲーミングイベントの記念品なのに、日常生活でもガンガン使えちゃうのがうれしいところ。
ご来場いただいた皆さんには、会場でスタンプカードを配布します！ イベントに参加してスタンプを集めれば、その数に応じてお好きなノベルティグッズと交換できます。スタンプの集め方や交換場所など、詳しい参加方法については後日ご案内しますので、続報をお楽しみに！
なお、ノベルティはイベント前半・後半の各部で先着順に配布し、なくなり次第終了となります。お目当てのアイテムがある方は、ぜひチェックしておいてください！
TOKYO Gaming-PC STREET 9（GPS 9） in LIFORK AKIHABARA II
■開催日時：2026年10月10日（土） 13時〜17時30分（予定）
■会場：LIFORK AKIHABARA II
東京都千代田区外神田3-13-2 秋葉原TMOビル
会場までのアクセス
JR山手線・京浜東北線・中央総武線 秋葉原駅 電気街口より徒歩5分
東京メトロ銀座線 末広町駅 3番出口より徒歩4分
※Googleカレンダーが開きます
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