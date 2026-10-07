ゲーム環境を限界突破せよ！ ガジェット選びが100倍楽しくなるステージ、豪華賞品も当たるぞ！

TOKYO Gaming-PC STREET 9 in LIFORK AKIHABARA II

2026年10月10日（土）13時〜17時30分予定

開場：13時

LIFORK（リフォーク）秋葉原II

入場・観覧無料

ゲーミングPC、キーボード、マウス、スマートグラス……。写真を見てもスペック表を読んでも、最後までわからないのが「実際に触るとどうなの？」というところ。だったら秋葉原で、気になるものをどんどん試してしまいましょう！

ASCIIは、最新のゲーミングガジェットを実際に体験しながら、編集部員に相談もできるイベント「TOKYO Gaming-PC STREET 9（GPS 9）」を2026年10月10日（土）に開催します！

このイベントは見るだけ、触るだけ、比べるだけでも大歓迎。気になるガジェットを自分のペースで自由に試せるイベントです。何かを買う必要はないので、気軽にふらっと立ち寄ってください！

さらに、プレゼント企画やミニステージ、謎解きイベントなども予定。まずは遊びに来て、見て、触って、気になったものを覚えて帰る。それくらいの気軽さで楽しめるイベントになっています。

本記事では「TOKYO Gaming-PC STREET 9」のミニステージについてご紹介します。

ASCII編集部によるミニステージは、どなたでも観覧OK！ すべてのステージにインフルエンサーをゲストとしてお招きし、タメになるトークから、編集部員がこの夏ガチで買いたいアイテムの紹介まで、幅広いテーマで楽しくお届けします。

日頃からさまざまなゲーミングガジェットに触れ、紹介しているインフルエンサーだからこそ語れるリアルな“声”にも注目。編集部とはまた違った視点での意見や感想は、アイテム選びの参考になるはずです。

さらに、すべてのミニステージ終了後にはじゃんけん大会を実施！ ゲーミングガジェットなどの豪華プレゼントをゲットできるチャンスもあります。ステージを楽しんだあとは、ぜひ最後までご参加ください！

ミニステージのスケジュール

時間 ステージ内容 13:15 プレイヤーの『手』を覚醒させろ！アルティメット・ハンズ!!!! presented by Endgame Gear（エンドゲームギア）、日本HP、Razer、LivelyLife 14:15 魅せる！聴かせる！配信者の聖地！ザ・ブロードキャスター!!!! presented by AVerMedia、クリエイティブメディア（株）、final、株式会社ヤマハミュージックジャパン 15:45 PCの限界を越えてゆけ！アルティメット・ビルド!!!! presented by 株式会社アイネックス、SANDISK、darkFlash、長尾製作所、be quiet! 16:30 見て、握って、世界に没入せよ！ビジョン・アンド・パッド!!!! presented by アイオーデータ、ZENAIM、8BitDo、LEADJOY（代理店：株式会社サイズ）、株式会社SAC（Brook）

13:15〜

■プレイヤーの『手』を覚醒させろ！アルティメット・ハンズ!!!! presented by Endgame Gear（エンドゲームギア）、日本HP、Razer、LivelyLife

勝ちたいなら、マウスとキーボードをナメるな！ エイムも反応速度も操作感も、すべては指先から始まる。勝率を左右する入力デバイスの選び方を徹底解説し、自分のプレイスタイルにドンピシャでハマる“マスターピース”を探し出そう。

手にした瞬間、いつものプレイが別物になる……そんな最高の相棒で、エイムも操作も次の次元へブチ上げろ！

ゲストインフルエンサー：ゐずもさん（https://www.youtube.com/channel/UCr1hUZ7205ttMNICGj_B7gA）

14:15〜

■魅せる！聴かせる！配信者の聖地！ザ・ブロードキャスター!!!! presented by AVerMedia、クリエイティブメディア（株）、final、株式会社ヤマハミュージックジャパン

配信するなら、デスクをただの作業机で終わらせるな！ 映像を取り込み、声を研ぎ澄まし、ゲームもトークも最高の形で届ける“聖地”。それを作るのは、キャプチャーユニットやUSBオーディオインターフェースといった配信デバイスだ！

画質も音質も操作性も妥協せず、自分だけの配信環境を組み上げよう。機材が変われば、配信の景色まで変わる！

ゲストインフルエンサー：ゐずもさん（https://www.youtube.com/channel/UCr1hUZ7205ttMNICGj_B7gA）

ゲストインフルエンサー：ていねいな暮らしガジェットさん（https://www.youtube.com/@ComfortableLife）

15:45〜

■PCの限界を越えてゆけ！アルティメット・ビルド!!!! presented by 株式会社アイネックス、SANDISK、darkFlash、長尾製作所、be quiet!

そのPC、まだ本気を出し切っていない！ 熱をねじ伏せるCPUクーラー、性能を受け止めるPCケース、爆速レスポンスを叩き出すSSD。限界を越えるための鍵は、ひとつひとつのパーツにある。

冷却も拡張性も速度も妥協せず、愛機のポテンシャルを最後の一滴まで引き出そう。組み替えたその先に待っているのは、昨日までとは別次元のPCだ！

ゲストインフルエンサー：うらぬすstudioさん（https://www.youtube.com/channel/UCNTJIjUaKiDtMwBWSHewyhQ）

ゲストインフルエンサー：ゲーム依存症たいぴさん（https://www.tiktok.com/@taipigame）

16:30〜

■見て、握って、世界に没入せよ！ビジョン・アンド・パッド!!!! presented by アイオーデータ、ZENAIM、8BitDo、LEADJOY（代理店：株式会社サイズ）、株式会社SAC（Brook）

見るだけじゃない。握るだけでもない。ゲームの世界そのものへ飛び込め！ 鮮烈な映像で視界を埋め尽くすディスプレー、指先の動きをダイレクトに伝えるコントローラー。“没入感”を決めるのは、こうしたデバイスたちだ。

映像も操作感も一段引き上げて、画面の向こう側へ踏み込むようなプレイ体験を手に入れよう！

ゲストインフルエンサー：ゲーム依存症たいぴさん（https://www.tiktok.com/@taipigame）

ゲストインフルエンサー：クラフトデイズさん（https://www.youtube.com/@lifecreate5/）

TOKYO Gaming-PC STREET 9（GPS 9） in LIFORK AKIHABARA II ■開催日時：2026年10月10日（土） 13時〜17時30分（予定）

■会場：LIFORK AKIHABARA II

東京都千代田区外神田3-13-2 秋葉原TMOビル 会場までのアクセス JR山手線・京浜東北線・中央総武線 秋葉原駅 電気街口より徒歩5分

東京メトロ銀座線 末広町駅 3番出口より徒歩4分

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