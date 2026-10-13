10月10日（土）開催！ 「TOKYO Gaming-PC STREET 9（GPS 9）」情報まとめ 第87回
ガジェットは買う前に触るのが大事です。アスキー主催イベント「GPS 9」が満員御礼大盛況
2026年10月13日 13時00分更新
TOKYO Gaming-PC STREET 9、大盛況で終了！
10月10日、秋葉原でアスキー主催イベント「TOKYO Gaming-PC STREET 9 in LIFORK AKIHABARA II」を開催しました。
いま旬のゲーミングガジェットを揃えて、実際に体験していただける＆アスキーの編集者に直接疑問を尋ねられるイベントとして開催しているこのイベント。通称GPSも、今回で9回目の開催となりました。
『Apex Legends™』© 2026 Electronic Arts Inc. EA、EAロゴ、Respawn、Respawnロゴ、Apex LegendsはElectronic Arts Inc.の商標です
今回集めたのは、この秋に買いたい注目のゲーミングガジェットたち。ゲーミングキーボード、ゲーミングマウスの定番から、近頃ユーザーが増えてきている左手デバイス、AIグラスや、ゲーミングディスプレーまで、ユニークな製品の数々が勢揃いしました。
手前味噌になりますが、これだけの数のゲーミングガジェットを一気に試せる場所って、そうそう無いと思います。会場からは「写真で見るよりも、小さく感じた」「思っていたよりも使いやすい」といった声も聞こえ、やっぱり、高価な買い物は、買う前に試すのが大事だよな〜と、改めて思った次第です。
ちなみに、GPSの連載では今回展示したすべての製品について、編集部の推しポイントをまとめた記事を掲載していますので、併せてチェックしてくださいね。
ゲーミングガジェットが当たりすぎるガラポン
さてさて、今回のGPSも大賑わい。来場された方は、まず恒例のガジェットドリームガラポンに挑戦して、ご入場いただきます。このガラポン、信じられないくらい当たるんですよ。普通、デパートやスーパーの福引きって、そんなに当たらないじゃないですか。大体ポケットティッシュか、100円引きの券とか、それくらいですよね。
でもこのガラポンは違います。めちゃくちゃ当たります。たびたび、「カラ〜ン！（鐘の音）おめでとうございま〜す！」とエントランスから聞こえてきて、スタッフたちも「あ……また当たってる」ってなってます。見事、いいガジェットをゲットできた皆さん、ぜひ活用してくださいね。
ゲストインフルエンサーをお招きした、恒例のステージも大成功！
ところでガジェット選びって、どうしても迷いがちですよね。種類は多いし、使ってみないと自分に合うかどうかわからない。大きな買い物になるケースも少なくないので、なかなか選びがたい。
そこで今回は、ゲストインフルエンサーとして、ゐずもさん、ていねいな暮らしガジェットさん、うらぬすstudioさん、ゲーム依存症たいぴさん、クラフトデイズさんの5名をお招きして、ミニステージを実施しました。
内容は、ガジェットの選び方から、配信環境の構築までさまざま。ゲーマーやストリーマーの皆さんや、これからPCゲームや配信に挑戦したい方にとっても、参考になる情報がお届けできたのではないかと思います。
そんなこんなで、アスキーが主催するイベントの第9弾、TOKYO Gaming-PC STREET 9も大盛況のうちに終幕となりました。
ここだけの話、次の準備も始めているとか、ないとか。社内ではそんな話も、聞こえてくるとか、こないとか……。
私たちは展示や企画に、ますます磨きをかけて秋葉原に帰ってきます。また、秋葉原でお会いしましょう。
ステージの模様は、アーカイブ動画からも見られますので、来場できなかった方はぜひチェックしてみてください！
イベントアカウント
イベント当日の熱気あふれる模様や、今後のイベントに関する最新情報はXで発信しています。会場の雰囲気を振り返りたい方や、次回の開催情報をいち早くゲットしたい方は、ぜひ編集部アカウントのフォローをお願いいたします。
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