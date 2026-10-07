【本日から】セブン、中華まん2個買うとドリンク1本無料！ 5日間限定

セブン‐イレブンは本日10月7日から、中華まんを一度に2個買うと、対象のドリンク1本が無料になるクーポンキャンペーンを実施します。10月11日までの5日間限定。

中華まんを一度に2個買うと、対象のドリンク1本が無料！

キャンペーンでは、中華まん各種を組み合わせ自由で一度に2個購入すると、次回から使える対象ドリンク1本の無料クーポンが1枚発行されます。ドリンクの引換期間は10月7日～16日です。



購入対象となる中華まんは、「ほかほかごろっと 肉まん」をはじめ、「ほかほかジューシー 大入り豚まん」「ほかほかとろ～り ピザまん」「ほかほかとろっと 濃厚ごまあんまん」など。近畿では一部商品のラインアップが異なります。

■中華まん2個購入でドリンク1本無料クーポンプレゼント

実施期間：10月7日～11日 ※5日間

ドリンク引換期間：10月7日～16日 ※10日間

内容：期間中、対象の中華まんを一度に2個（組合せ自由）買うと、次回から使える対象のドリンク1本の無料クーポンをプレゼント

購入対象商品：セブン‐イレブンの中華まん各種

無料引換対象商品：対象のドリンク5種類

・キリン ファイアワンデイ ブラック 600ml

・キリン 生茶 600ml

・美色韓茶 あずき ブレンドティー 500ml

・美色韓茶 ざくろ フルーツティー 500ml

・コカ・コーラ 一（はじめ）レモングラスティー 600ml

新作「明太もちゅチーズまん」も！

なおセブン-イレブンでは新作中華まん「明太もちゅチーズまん」を10月6日から発売。

▲明太もちゅチーズまん 190円



「明太もちゅチーズまん」は、中具の明太子チーズをおもちともっちりした生地で包んだ3層仕立ての中華まんです。チーズにはモッツァレラチーズも使用しています。



キャンペーンでは中華まんを組み合わせ自由で2個買うと、ドリンク無料クーポン発行の対象に。せっかくなので新作中華まんを試してみるのもいいかもしれません！



・開始日：2026年10月7日

・終了日：2026年10月11日

※価格は税込み表記です。