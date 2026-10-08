【3日間】ラーメン1杯食べると“1杯無料券”！ 太陽のトマト麺で明日から

トマトラーメン専門店「太陽のトマト麺」は10月9日～11日の期間限定で「トマト祭」を開催します。

10月10日の「トマトの日」に合わせて毎年実施している恒例企画で、店舗ではラーメン1杯の注文につき「太陽のラーメン無料券」1枚を配布します。

10月9日～11日

太陽のラーメン無料券もらえる

10月9日・10日・11日の3日間、太陽のトマト麺でラーメン商品を1杯注文した人に、次回来店時に使用できる「太陽のラーメン無料券」1枚をプレゼントします。

対象は全16店舗で、店内飲食のみとなります。

テイクアウトラーメン、冷凍ラーメン、デリバリーは対象外です。また、期間中はチーズ増量サービスを休止します。

公式オンラインショップで「年に一度のトマト祭TOMATO DAY SALE」開催

また、公式オンラインショップでは、10月9日0時～23日11時59分に「年に一度のトマト祭TOMATO DAY SALE」を開催。期間限定の「とろ～りチェダーの「もちぷる」ソトックトマト韓麺」などを、最大50％オフで販売します。

▲とろ～りチェダーの「もちぷる」ソトックトマト韓麺（単品） 通常1550円→775円

▲太陽のトマト麺 20周年創業祭 お客様還元福袋＜送料無料＞ 通常9310円→7448円

通販限定の「お客様還元福袋」もセール対象です。通常価格9310円から20％オフの7448円で販売します。

ラーメンを食べて無料券をゲット！

ラーメンを食べたら、次回使える「太陽のラーメン無料券」がもらえるのはうれしいですね。トマトラーメン好きなら、期間中に足を運んで無料券をゲットしておきたいですね。

トマトの日に合わせた年に一度の企画なので、気になる人はこの機会に太陽のトマト麺を楽しんでみてはいかがでしょうか。

・開始日：2026年10月9日

・終了日：2026年10月11日（店舗）

・終了日：2026年10月23日（オンラインショップ）

※価格は税込み表記です。