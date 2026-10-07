ディースリー・パブリッシャーは10月7日、同社のPlayStation 5／PlayStation 4ダウンロードゲームや追加コンテンツがお買い得なPlayStation Storeのセール「Player’s Choice」への提供ラインアップを公開。セール期間は、2026年10月21日まで。

今回のセールでは、地球を守るアクションシューティング『デジボク地球防衛軍2』シーズンパスや『地球防衛軍6』のゲーム本編とDLCが大幅割引。シーズンパスや追加ミッションパックをまだ購入してない人は要チェックだ。

そのほか『サムライメイデン』『Ed-0』や、基本プレイ無料の『ドリームクラブ ホストガールオンステージ』など、人気ゲーム＆追加DLCが超お買い得となっている。

以下では、セール対象タイトルの一部を紹介。ほかにも人気タイトルが多数ラインアップしているので、詳細は下記のセールページか、後述のセールタイトル一覧を確認してほしい。

▼セールページ

https://www.d3p.co.jp/information/event/399/

■セール対象タイトル（一部）

●『デジボク地球防衛軍2』シーズンパス

3960円 → 1980円（50％オフ）

https://store.playstation.com/ja-jp/product/JP0367-PPSA15887_00-EDFWB2SEASONPASS

©2003-2024 D3PUBLISHER

©2003-2022 SANDLOT

©2019-2024 YUKE’S

●『SAMURAI MAIDEN -サムライメイデン-』

7920円 → 3564円（55％オフ）

https://store.playstation.com/ja-jp/product/JP0367-PPSA04132_00-0000000000000000

©2022 SHADE Inc. ©2022 D3PUBLISHER

●『Ed-0: Zombie Uprising』

3960円 → 990円（75％オフ）

https://store.playstation.com/ja-jp/concept/10006465/

©2022-2023 LANCARSE ©2022-2023 D3PUBLISHER

●『ドリームクラブ ホストガールオンステージ』

DLC：追加曲「素直になれない」

509円 → 101円（80％オフ）

https://store.playstation.com/ja-jp/product/JP0367-CUSA00338_00-SONG000000000006

© D3PUBLISHER

■セールタイトル一覧