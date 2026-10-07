『ツーポイントミュージアム』の通常版とエクスプローラーエディションが33％オフ！
『ペルソナ３ リロード』の通常版とデラックスエディションが60％オフ！セガ／アトラスが「10月オススメセール」を開催
セガは10月7日、PlayStation Storeおよびニンテンドーeショップにて配信中の一部PlayStation 5／PlayStation 4／Nintendo Switch 2／Nintendo Switch用タイトルを対象とし、期間限定で特別価格にて販売する「10月オススメセール」を開催。セール期間は、2026年10月21日まで。
セガから、「ツーポイント」シリーズ完全新作となる、博物館を舞台とした経営シミュレーションゲーム『ツーポイントミュージアム』が通常版、エクスプローラーエディションともに33％オフ。ソニックとシャドウのゲーム体験と物語が満喫できる、ハイスピードアクションアドベンチャー『ソニック × シャドウ ジェネレーションズ』が50％オフで登場している。
アトラスからは、オリジナルの良さをそのままに、ゲーム体験をさらに快適にした『ペルソナ３ リロード』が通常版、デジタルデラックスエディションともに60％オフ。また、2006年に発売された『デビルサマナー 葛葉ライドウ 対 超力兵団』をパワーアップさせたHDリマスター版『RAIDOU Remastered: 超力兵団奇譚』（通常版／デジタルデラックスエディション）が最大45％オフでラインアップしている。
以下では、セールタイトルをピックアップして紹介。ほかにも人気タイトルが多数ラインアップしているので、詳しくは特設サイトを確認してほしい。
▼「ダウンロード版セール特設サイト」
https://www.sega.jp/special/sale/?utm_source=salenews&utm_medium=official&utm_campaign=26cs10sale&utm_term=jp
■セールタイトルピックアップ！
●PS5『ツーポイントミュージアム』
●PS5／Switch 2『ツーポイントミュージアム：エクスプローラーエディション』
セール価格：
『ツーポイントミュージアム』：2604円（33％オフ）
『ツーポイントミュージアム：エクスプローラーエディション』：3274円（33％オフ）
※ニンテンドーeショップでの販売は、10月20日までとなります。
©SEGA Europe Limited
●PS5／PS4／Switch 2／Switch『ソニック × シャドウ ジェネレーションズ』
セール価格：3294円（50％オフ）
※ニンテンドーeショップでの販売は、10月20日までとなります。
©SEGA
●PS5／PS4『ペルソナ３ リロード』（通常版／デジタルデラックスエディション）
セール価格：
通常版：3071円（60％オフ）
デジタルデラックスエディション：4162円（60％オフ）
©ATLUS. ©SEGA.
●Switch 2／Switch『RAIDOU Remastered: 超力兵団奇譚』
●PS5／PS4『RAIDOU Remastered: 超力兵団奇譚』デジタルデラックスエディション
セール価格：
『RAIDOU Remastered: 超力兵団奇譚』：3946円（40％オフ）
『RAIDOU Remastered: 超力兵団奇譚』デジタルデラックスエディション：4827円（45％オフ）
※ニンテンドーeショップでの販売は、10月20日（火）までとなります。
©ATLUS. ©SEGA.
※ストアやタイトルごとに販売時期や価格が異なることがあります。また、タイトル販売価格がセール価格になっているか、ご購入時に必ずご確認をお願いいたします。
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