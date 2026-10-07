セガは10月7日、PlayStation Storeおよびニンテンドーeショップにて配信中の一部PlayStation 5／PlayStation 4／Nintendo Switch 2／Nintendo Switch用タイトルを対象とし、期間限定で特別価格にて販売する「10月オススメセール」を開催。セール期間は、2026年10月21日まで。

セガから、「ツーポイント」シリーズ完全新作となる、博物館を舞台とした経営シミュレーションゲーム『ツーポイントミュージアム』が通常版、エクスプローラーエディションともに33％オフ。ソニックとシャドウのゲーム体験と物語が満喫できる、ハイスピードアクションアドベンチャー『ソニック × シャドウ ジェネレーションズ』が50％オフで登場している。

アトラスからは、オリジナルの良さをそのままに、ゲーム体験をさらに快適にした『ペルソナ３ リロード』が通常版、デジタルデラックスエディションともに60％オフ。また、2006年に発売された『デビルサマナー 葛葉ライドウ 対 超力兵団』をパワーアップさせたHDリマスター版『RAIDOU Remastered: 超力兵団奇譚』（通常版／デジタルデラックスエディション）が最大45％オフでラインアップしている。

以下では、セールタイトルをピックアップして紹介。ほかにも人気タイトルが多数ラインアップしているので、詳しくは特設サイトを確認してほしい。

▼「ダウンロード版セール特設サイト」

https://www.sega.jp/special/sale/?utm_source=salenews&utm_medium=official&utm_campaign=26cs10sale&utm_term=jp

■セールタイトルピックアップ！

●PS5『ツーポイントミュージアム』

●PS5／Switch 2『ツーポイントミュージアム：エクスプローラーエディション』

セール価格：

『ツーポイントミュージアム』：2604円（33％オフ）

『ツーポイントミュージアム：エクスプローラーエディション』：3274円（33％オフ）

※ニンテンドーeショップでの販売は、10月20日までとなります。

©SEGA Europe Limited

●PS5／PS4／Switch 2／Switch『ソニック × シャドウ ジェネレーションズ』

セール価格：3294円（50％オフ）

※ニンテンドーeショップでの販売は、10月20日までとなります。

©SEGA

●PS5／PS4『ペルソナ３ リロード』（通常版／デジタルデラックスエディション）

セール価格：

通常版：3071円（60％オフ）

デジタルデラックスエディション：4162円（60％オフ）

©ATLUS. ©SEGA.

●Switch 2／Switch『RAIDOU Remastered: 超力兵団奇譚』

●PS5／PS4『RAIDOU Remastered: 超力兵団奇譚』デジタルデラックスエディション

セール価格：

『RAIDOU Remastered: 超力兵団奇譚』：3946円（40％オフ）

『RAIDOU Remastered: 超力兵団奇譚』デジタルデラックスエディション：4827円（45％オフ）

※ニンテンドーeショップでの販売は、10月20日（火）までとなります。

©ATLUS. ©SEGA.