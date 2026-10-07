【本日】タリーズ5年ぶり「パンプキンラテ」！ 秋ドリンク3品

コーヒーチェーン「タリーズコーヒー」は10月7日より、季節限定ドリンク3品を発売します。

かぼちゃプリン風ラテが復活！ 秋ドリンク3品

今回登場するのは、かぼちゃのプリンをモチーフにした「パンプキンプディングラテ」と「パンプキンプディング シェイクール」、かぼちゃとスパイスを組み合わせた「＆TEA パンプキンチャイミルクティー」です。

「パンプキンシリーズ」は2014年に初登場し、2021年の発売以降は展開していませんでしたが、再販を望む声を受けて今回復活です。

▲パンプキンプディングラテ Short 630円、Tall 690円、Grande 750円

パンプキンフレーバーのカフェラテにパンプキンホイップとソースをトッピングし、仕上げにビターカラメルソースを合わせています。

コクのあるパンプキンソースを使用し、スイーツを食べているような濃厚な味わいに仕上げたといいます。HOTとICEDを用意。

▲パンプキンプディング シェイクール Tall 730円

ビターなカラメルソースをまとわせたカップに、パンプキン風味のフローズンを注いでいます。

カラメルとパンプキンのバランスが一口ごとに変化する味わいが特徴といいます。エスプレッソショットを追加も可能です（＋55円）。

▲＆TEA パンプキンチャイミルクティー Tall 640円

かぼちゃとスパイスを組み合わせたミルクティーです。かぼちゃの甘みに、シナモンやカルダモンなどのスパイスを合わせています。HOTとICEDを用意。

人気「アップルパイ」リニューアル！

さらに、定番人気の「アップルパイ」もリニューアルして登場します。

▲青森県津軽産りんごのバター香るアップルパイ 390円

生地・りんご・クリームそれぞれを見直し、パイ生地には一部バターを使用。

青森県津軽産「ふじ」を使ったりんごのプレザーブは従来品より肉厚にし、クリームにはアーモンドクリームとカスタード風クリームを使用しています。

クリームにはほのかなラム酒の香りを加えています。温めるとバターの香りやパイ生地の食感が楽しめるほか、T's アイス（＋165円）をトッピングする食べ方も提案しています。なお、アイスにはラム酒を使用しており、アルコール含有量は1％未満です。

久々の「パンプキンシリーズ」が気になる！

秋の味覚をドリンクで楽しめる「パンプキンシリーズ」が久しぶりに復活します。

かぼちゃプリンをモチーフにしたラテやフローズンドリンク、スパイスを合わせたチャイミルクティーと、それぞれ違った秋の味わいを楽しめそう！

リニューアルしたアップルパイも含め、秋のタリーズを楽しめちゃいます！

・発売日：2026年10月7日

※価格は税込み表記です。