ファミマ×鉄道9社！ 人気車両の「パズルキーホルダー」がもらえる【308店舗限定】

ファミリーマートは10月6日から、鉄道会社9社との合同企画「オリジナルパズルキーホルダーがもらえる！」キャンペーンを実施します。
全国のファミリーマートのうち、近畿日本鉄道、京成電鉄、相模鉄道、JR九州、西武鉄道、つくばエクスプレス、東武鉄道、名古屋鉄道、横浜市営地下鉄の各社が運営する計308店舗で限定です。
ファミマ×鉄道9社のオリジナル景品がもらえる！
10月14日の「鉄道の日」に向けた企画で、対象のペットボトル飲料を購入すると、鉄道会社9社の車両をデザインしたオリジナルパズルキーホルダーがもらえます。
景品はアクリル製で、1ピースずつキーホルダーとして使用可能。複数のピースを集めて組み立てると、立体的なキューブとして飾ることもできます。
ラインアップには、40年ぶりの新型車両として話題となった西武鉄道山口線（レオライナー）の「L00系（れおけい）」や、運行開始10周年を迎えた近畿日本鉄道の観光特急「青の交響曲（シンフォニー）」、全線開業15周年を迎えたJR九州の「800系九州新幹線つばめ」などが登場します。
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■オリジナルパズルキーホルダーがもらえる！ キャンペーン概要
実施期間：10月6日～景品がなくなり次第終了
対象商品：全5品
対象商品：
伊藤園 健康ミネラルむぎ茶 670ml
アサヒ飲料 ぐんぐんグルトα 快眠・快腸ケア 500ml
サントリー クラフトボス 甘くないイタリアーノ 500ml
キリン ヘルシアうまみ緑茶 500ml
コカ･コーラ コカ･コーラプラス 470ml
参加鉄道会社と実施店舗数：近畿日本鉄道（74店）、京成電鉄（41店）、相模鉄道（13店）、
JR九州（51店）、西武鉄道（40店）、つくばエクスプレス（14店）、東武鉄道（35店）、
名古屋鉄道（30店）、横浜市営地下鉄（10店）
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今回で7回目となる鉄道会社との合同企画。景品は数量限定で、なくなり次第終了となります。
これは集めたくなる……！
鉄道好きにはうれしい、コレクション心をくすぐる限定キーホルダーが登場します。キーホルダーとして持ち歩くだけでなく、集めて立体キューブにできるのも今回の企画ならでは。
気になる車両がある人は、早めにチェックしてみてはいかがでしょうか。
・開始日：2026年10月6日
・終了日：景品がなくなり次第終了
※価格は税込み表記です。
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