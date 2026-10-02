新DLCはストーリー拡張コンテンツ「Echoes of Sekigahara／関ケ原 慕情譚」とローグライク戦闘サバイバルモード「Most Wanted／剣客戯譚」！
PS5『Ghost of Yōtei Complete Edition』が発売中！新DLCは本日10月2日より配信
ソニー・インタラクティブエンタテインメントは10月2日、PlayStation5用ソフト『Ghost of Yōtei Complete Edition』を10月1日より発売開始し、新たなストーリー拡張コンテンツ「Echoes of Sekigahara／関ケ原 慕情譚」およびローグライク戦闘サバイバルモード「Most Wanted／剣客戯譚」を本日より配信開始したと発表。
『Ghost of Yōtei Complete Edition』の価格は8980円。また、すでに『Ghost of Yōtei』を所持しているユーザーは1480円でアップグレード可能だ。なお、2種のDLCは『Complete Edition』の収録物に含まれる。
▼Ghost of Yōtei Complete Edition - Launch Trailer | PS5 Games
https://www.youtube.com/watch?v=cEOzBU6Rq1g
●「Echoes of Sekigahara/関ケ原 慕情譚」
篤の過去を知る重要人物が登場する、ストーリー拡張コンテンツ。蝦夷地の新エリアを巡りながら新たな敵に立ち向かおう。篤が臨んだ関ケ原の戦いを追体験できるほか、戦闘の幅を広げる新たな武器種や防具、装具が登場する。
●「Most Wanted/剣客戯譚」
プレイヤーの腕前を試す、戦闘特化のサバイバルモード。次々と押し寄せる敵襲を破り、その先に待ち受けるボスを討ち取ろう。新たな武器や装具、操作キャラクターをアンロックし、さらなる難敵に挑もう。
本作の概要については以下のPS Blog記事もあわせてチェックしてほしい。
▼PS Blog該当記事
https://blog.ja.playstation.com/2026/08/12/20260812-goy-post-launch-update-o/
【ゲーム情報】
タイトル：Ghost of Yōtei Complete Edition
ジャンル：オープンワールド時代劇アクションアドベンチャー
販売：ソニー・インタラクティブエンタテインメント
プラットフォーム：PlayStation 5
発売日：発売中（2026年10月1日）
価格：8980円（パッケージ版／ダウンロード版）
※『Ghost of Yōtei』の追加DLC『Ghost of Yōtei Complete Edition アップグレード』は1480円（ダウンロード版のみ）。
CERO：Z（18才以上対象）
©2026 Sony Interactive Entertainment LLC.Developed by Sucker Punch Productions.Ghost of Yōtei is a trademark of Sony Interactive Entertainment LLC.
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