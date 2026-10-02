PS5での映像の精細さと安定性の両面に改善をもたらす！

ソニー・インタラクティブエンタテインメントは10月2日、AIアップスケーリングの新たな性能区分となるクイックスペクトルスーパーレゾリューション（QSSR）を発表。

AMDとのAIグラフィックス技術におけるコラボレーション「Project Amethyst」から生まれたQSSRは、PSSRの新たな進化形ととのこと。『Marvel’s Wolverine』および『Ghost of Yōtei』の2タイトルにおいて本技術の採用を予定しており、両タイトルとも本日10月2日配信のパッチにより、PlayStation 5のグラフィック設定にQSSRの選択肢が追加される。

このQSSRを選ぶと、PS5での映像の精細さと安定性の両面に、明確な改善がもたらされるという。本日公開されたPlayStation Blogでは、映像とともにQSSRを詳しく説明しているので、こちらもチェックしてほしい。

▼参考映像（Ghost of Yōtei ）

▼PlayStation Blog該当記事

https://blog.ja.playstation.com/2026/10/02/20261002-ps5-qssr-o/