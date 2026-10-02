「Steamオータムセール」本日開始　人間ドラマに泣いた「デトロイト」が450円で買えるッ！

文●Zenon／ASCII

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　PCプラットフォーム「Steam」にて、多数のダウンロードソフトが大幅値引きされる「Steamオータムセール」が開催。期間は10月2日～10月9日2時までとなる。

　今回のセールでは、アンドロイドによる人間ドラマが楽しめるSFアドベンチャー「デトロイト（Detroit: Become Human）」450円（90％オフ）と破格に。発売当時、プレイするユーザーごとに結末が違うと、ルート分岐の多彩さに注目が集まった。

人間とアンドロイド、命の重さ、尊厳など考えさせられるテーマで没入感もすごい

　また、「ペルソナ３ リロード」2303円（70％オフ）「ARK: Survival Ascended」1690円（75％オフ）「ドラゴンクエストモンスターズ３」996円（80％オフ）「めっちゃカメレオン」553円（30％オフ）など、有名なソフト群が大幅割引を実施している。

　さらに、「モンスターハンターライズ」399円（90％オフ）初代「ダンガンロンパ」213円（90％オフ）、クリアする頃には“不治の病”が発症すると言われる風景パズルゲーム「The Witness」398円（90％オフ）など、ワンコインで遊べるソフトも充実。

　ユーザーからは「オータムセールキター！」「なんか買いたい」「やらないゲームを買う時間だ！」「ウィッシュリストがスゴいことに」「うっかり覗くと積みゲーが増える」「Steamセールはゲームを買うゲーム（錯乱）」など、お祭り騒ぎに。オススメのゲームを布教する声も多数寄せられていた。

　この機会にSteamで遊べるPCゲームを増やしてみてはいかがだろうか。

 

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