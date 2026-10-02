PCプラットフォーム「Steam」にて、多数のダウンロードソフトが大幅値引きされる「Steamオータムセール」が開催。期間は10月2日～10月9日2時までとなる。

今回のセールでは、アンドロイドによる人間ドラマが楽しめるSFアドベンチャー「デトロイト（Detroit: Become Human）」が 450円（90％オフ） と破格に。発売当時、プレイするユーザーごとに結末が違うと、ルート分岐の多彩さに注目が集まった。

また、「ペルソナ３ リロード」が 2303円（70％オフ） 、「ARK: Survival Ascended」が 1690円（75％オフ） 、「ドラゴンクエストモンスターズ３」が 996円（80％オフ） 、「めっちゃカメレオン」が 553円（30％オフ） など、有名なソフト群が大幅割引を実施している。

さらに、「モンスターハンターライズ」が 399円（90％オフ） 、初代「ダンガンロンパ」が 213円（90％オフ） 、クリアする頃には“不治の病”が発症すると言われる風景パズルゲーム「The Witness」が 398円（90％オフ） など、ワンコインで遊べるソフトも充実。

ユーザーからは「オータムセールキター！」「なんか買いたい」「やらないゲームを買う時間だ！」「ウィッシュリストがスゴいことに」「うっかり覗くと積みゲーが増える」「Steamセールはゲームを買うゲーム（錯乱）」など、お祭り騒ぎに。オススメのゲームを布教する声も多数寄せられていた。

この機会にSteamで遊べるPCゲームを増やしてみてはいかがだろうか。