「Steamオータムセール」本日開始 人間ドラマに泣いた「デトロイト」が450円で買えるッ！
PCプラットフォーム「Steam」にて、多数のダウンロードソフトが大幅値引きされる「Steamオータムセール」が開催。期間は10月2日～10月9日2時までとなる。
今回のセールでは、アンドロイドによる人間ドラマが楽しめるSFアドベンチャー「デトロイト（Detroit: Become Human）」が450円（90％オフ）と破格に。発売当時、プレイするユーザーごとに結末が違うと、ルート分岐の多彩さに注目が集まった。
また、「ペルソナ３ リロード」が2303円（70％オフ）、「ARK: Survival Ascended」が1690円（75％オフ）、「ドラゴンクエストモンスターズ３」が996円（80％オフ）、「めっちゃカメレオン」が553円（30％オフ）など、有名なソフト群が大幅割引を実施している。
さらに、「モンスターハンターライズ」が399円（90％オフ）、初代「ダンガンロンパ」が213円（90％オフ）、クリアする頃には“不治の病”が発症すると言われる風景パズルゲーム「The Witness」が398円（90％オフ）など、ワンコインで遊べるソフトも充実。
ユーザーからは「オータムセールキター！」「なんか買いたい」「やらないゲームを買う時間だ！」「ウィッシュリストがスゴいことに」「うっかり覗くと積みゲーが増える」「Steamセールはゲームを買うゲーム（錯乱）」など、お祭り騒ぎに。オススメのゲームを布教する声も多数寄せられていた。
この機会にSteamで遊べるPCゲームを増やしてみてはいかがだろうか。
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