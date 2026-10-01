イベントに参加してレアリティプラチナの「人類軍総統ランス」をゲットしよう！

合同会社EXNOAは10月1日、同社が運営するDMM GAMESにおいて、『ランス10 -決戦-』と『千年戦争アイギス』 (以下、アイギス）のコラボレーションを記念したキャンペーンを開催。開催期間は、2026年10月15日メンテナンス前まで。

■「ランス10 -決戦-×アイギス」コラボキャンペーン開催！

千年戦争アイギスでは「ランス10 -決戦-」のキャラクターが召喚やコラボミッションに登場するコラボキャンペーンを実施中。

■期間限定「ランス10コラボプレミアム召喚」を開催！

期間限定で『ランス10コラボプレミアム召喚』を開催中。本召喚から最高レアリティブラックの新規コラボユニット「シィル・プライン」「リア・パラパラ・リーザス」「シルキィ・リトルレーズン」3体が登場する。この機会をお見逃しなく。開催期間は、10月15日メンテナンス前まで。

▼レアリティブラック

「シィル・プライン」「リア・パラパラ・リーザス」「シルキィ・リトルレーズン」

※上記ユニットはランス10コラボプレミアム召喚からのみの出現となります。

※上記ユニットは今後の更新にて再度出現する場合があります。

※詳細はゲーム内をご確認ください。

■コラボ記念ミッション「ランス1000 鬼畜戦士の降臨」を開催！

期間限定のコラボミッション「ランス1000 鬼畜戦士の降臨」では、特定の条件を満たすと、コラボキャラクターのレアリティプラチナの「人類軍総統ランス」が手に入る。ぜひ仲間にしよう。開催期間は、10月15日メンテナンス前まで。

※レアリティプラチナの「人類軍総統ランス」は10月15日メンテナンス後に仲間になります。

■ランス10 -決戦-コラボユニットが選べる「ランスコラボパック」を販売！

期間中、召喚などに使える「神聖結晶」に、ランス10 -決戦-コラボユニットを選んで獲得できる「★6コラボ選択チケット」や、ゲーム内の交換所にて使用できる「魔水晶」や育成キャラの強化に役立つ「時と技の聖霊ヘリオ」のおまけをセットにした「ランスコラボパック」を期間限定で販売。販売期間は、10月15日メンテナンス前まで。詳細はゲーム内を確認してほしい。

■コラボ衣装に身を包んだ「志津香の弟子アウローラ」が手に入る特別なパックを販売！

期間中、召喚などに使える「神聖結晶」や、コラボ衣装に身を包んだレアリティブラックのユニット「志津香の弟子アウローラ」がおまけについた、「ランスコラボユニットパック1」を期間限定で販売。販売期間は、10月15日メンテナンス前まで。

※パックは未購入者に限り期間限定で再販売する場合があります。

※「志津香の弟子アウローラ」は別の商品、別の形式での販売を行う可能性がございます。

■最高レアのコラボユニット「人類軍総統ランス」が手に入る特別なパックを販売！

期間中、召喚などに使える「神聖結晶」や、レアリティブラックのコラボユニット「人類軍総統ランス」がおまけについた、「ランスコラボユニットパック2」を期間限定で販売。販売期間は、10月15日メンテナンス前まで。

※パックは未購入者に限り期間限定で再販売する場合があります。

※レアリティブラック『人類軍総統ランス』は別の商品、別の形式での販売を行う可能性がございます。

■ショップにて「ランス10コラボ記念パック」を再販売！

期間中、「ランス10コラボ記念パック」を再販売する。召喚などに使える「神聖結晶」に、ユニットを第一覚醒させることができる「覚醒の大宝玉」、さらに「ランス10」の登場キャラクター「フェリス」をセットにした、お得なパックとなる。販売期間は、10月15日メンテナンス前まで。

【ゲーム情報】

タイトル：千年戦争アイギス

ジャンル：タワーディフェンスRPG

配信：EXNOA／DMM GAMES

プラットフォーム：PC（ブラウザ版、SPブラウザ版、DMM GAME PLAYER版）／DMM GAMESストア／App Store／Google Play

価格：基本プレイ無料（アイテム課金制）

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