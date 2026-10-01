コロプラは10月1日、Android／iOS／PC（DMM GAMES）向け武装カスタマイズアクションゲーム『アリス・ギア・アイギス』（以下、アリスギア）にて、「めがねの日」を記念して、「アリスギア式視力検査」サイトを公開。加えて、ゲーム内でも新アクセサリーがもらえるアクセサリーガチャとログインボーナスを実施中だ。

▼特設サイトURL

https://colopl.co.jp/alicegearaegis/lp/eye-test/

『アリスギア』は、「アクトレス」と呼ばれる少女たちを導きながら、謎の機械生命体・ヴァイスと戦う3Dアクションシューティングゲーム。メガネの表現にこだわりを持っている本作について、10月1日の「めがねの日」にあわせて、簡易的な視力検査ができる特設サイト「アリスギア式視力検査」を公開した。

また、本日より10月7日までの間に、特設サイト内の視力検査結果画面のシェアボタンよりX（Twitter）へ結果をシェア投稿すると、抽選で20名に「めがねの日グッズセット」が当たるキャンペーンを開催中。詳細は特設サイトもしくは公式Xの投稿を確認してほしい。

さらに、ゲーム内でも新アクセサリー「検眼枠」を始めとした、各種メガネアクセサリーが無料で手に入るアクセサリーガチャ＆ログインボーナスを実施中。

【特設サイト「アリスギア式視力検査」概要】

10月1日のめがねの日にあわせて、オンライン上で簡易的な視力検査ができる特設サイト「アリスギア式視力検査」を公開。視力検査をして自身と視力が近いアクトレスを確認可能だ。

※この検査はあくまで視力の目安を見るものです。正確な視力測定を行いたい場合や目の異常を感じた場合は、必ず眼科専門医を受診してください。

＜検査結果シェアで「めがねの日グッズセット」をプレゼント！＞

『アリスギア』公式X（@colopl_alice）をフォローの上、「アリスギア式視力検査」特設サイト内の視力検査結果をシェアすると、抽選で20名に「めがねの日グッズセット（ステッカー＋遮眼子＋検査表ポスター＜A3サイズ＞）」をプレゼント。特設サイトの応募規約を確認のうえ参加しよう。応募期間は、2026年10月1日～10月7日23時59分まで（予定）。

▼特設サイト

https://colopl.co.jp/alicegearaegis/lp/eye-test/

【ゲームにログインしてメガネアクセサリーをゲットしよう！】

『アリスギア』のゲーム内にて「メガネの日ログインボーナス」が開催中。期間中に毎日プレゼントされる「メガネ抽選券」を集めると、計79名分のアクセサリーが無料で手に入るアクセサリーガチャが利用できる。開催期間は、2026年10月1日15時～10月19日14時59分まで（予定）。

視力検査記号をイメージした「ランドルトイヤリング」や、メガネの“曇り表現”が再現できる「小型加湿器」といったユニークな復刻アクセサリーに加えて、メガネ屋さんで使われる視力検査キットをリアルに再現したアクセサリー「検眼枠」が新たに登場している。

【ゲーム情報】

タイトル：アリス・ギア・アイギス

ジャンル：武装カスタマイズアクション

配信：コロプラ

開発・運営：ピラミッド

プラットフォーム：Android／iOS／PC（DMM GAMES）

配信日：配信中（2018年1月22日）

価格：基本プレイ無料（アイテム課金制）

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※そのほかすべての商標は、各々の所有者の商標または登録商標です。

※対応スマートデバイスの購入および通信料はお客様のご負担となります。

※アイテム課金制です。一部キャラクターは有料のランダム型アイテム提供方式により提供されます。

※18歳未満の方へ：アイテムを購入する際は、保護者から同意をもらうか、一緒に購入するようにしてください。