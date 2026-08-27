コロプラは8月27日、Android／iOS／PC（DMM GAMES）向け武装カスタマイズアクション『アリス・ギア・アイギス』（以下、アリスギア）について、「初音ミク」とのコラボレーションイベントを開催。期間は、2026年9月14日14時59分まで（予定）。

▼コラボPV

https://youtu.be/7H6R_2oZyD4

本コラボレーションでは、オリジナルエピソードが楽しめる新イベントや、装いも新たに登場した「初音ミク」の各種ピックアップスカウトの開催に加えて、過去のコラボイベントやスカウトの復刻も行っている。

また、ゲーム外でも「初音ミク」のアクセサリーがもらえるキャンペーンや、オリジナルグッズが抽選で当たるX（Twitter）キャンペーンなども実施中だ。

【「初音ミク」コラボ記念アップデート実施中！】

コラボ開催を記念して、さまざまなキャンペーンやアップデートが実施中。コラボ期間は、2026年9月14日14時59分まで（予定）。

※詳しい内容はゲーム内お知らせをご確認ください。

●新イベント「Over the Future Encore」開催！

コラボオリジナルエピソードが楽しめる新イベントが開催中。イベント報酬として、「初音ミク」の新しい「ギア」のレプリカ版や、コラボデザインのメガネアクセサリーなどが無料で入手できるので、ぜひプレイしてみよう。

●ログインすると「★3／初音ミク」プレゼント！

コラボ期間中にゲームにログインすると「★3／初音ミク」が受取箱へ送られる。また、最大で「スカウトポイント×1000」や「BUスカウトPt×1000」がもらえるログインボーナスも実施中だ。

●コラボダブルピックアップスカウト開催！

コラボ開催にあわせて新たに登場した「★4／初音ミク【ORBIT】」と「★4／初音ミク【胡蝶】」をピックアップしたスカウトが開催中。

●バックアップスカウト開催！

任務をサポートしてくれるバックアップキャラとして登場した、「★4／初音ミク【ノーツ】」のピックアップスカウトが開催中。

●「カラットショップ 初音ミク」開催！

「初音ミク」専用コスチュームがカラットショップにて販売中。過去に登場したコスチュームに加え、新たに「スクールガール」や「AEGiSジャージ」が追加されている。

●復刻イベント＆スカウトも開催！

過去に開催されたコラボイベント「Over the Future」や、「★4／初音ミク」と「★4／初音ミク【音色】」のダブルピックアップスカウトも復刻している。

●ホーム画面にてライブイベント開催！

一定期間中、「初音ミク」がライブを行う特別バージョンのホーム画面が登場する。楽曲は定期的に切り替わるので、ぜひログインしてチェックしてみよう。

【「コラボ記念ネコミミGetキャンペーン」実施！】

コラボ開催を記念して、「初音ミク」専用アクセサリー「ネコミミU/39」がもらえるプレゼントコードを公開している。プレゼントコードは「公式アプリペイストア」から入力できるので、この機会にぜひチェックしてみよう。期間は、2026年9月14日14時59分まで。

▼『アリスギア』公式アプリペイストア

https://app-pay.jp/app/alicegearaegis

【「コラボPVリツイートキャンペーン」開催！】

コラボ開催を記念したキャンペーンを開催中。『アリスギア』公式X（@colopl_alice）アカウントをフォローして、該当のキャンペーンツイートをリツイート、または引用リツイートをすることで参加可能だ。期間は、2026年9月14日14時59分まで。

▼プレゼント内容

・オリジナルクリアファイル×20名様

▼『アリスギア』公式X

https://x.com/colopl_alice

【ゲーム情報】

タイトル：アリス・ギア・アイギス

ジャンル：武装カスタマイズアクション

配信：コロプラ

開発・運営：ピラミッド

プラットフォーム：Android／iOS／PC（DMM GAMES）

配信日：配信中（2018年1月22日）

価格：基本プレイ無料（アイテム課金制）

© Pyramid,Inc. / COLOPL,Inc.

© CFM

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※対応スマートデバイスの購入および通信料はお客様のご負担となります。

※アイテム課金制です。一部キャラクターは有料のランダム型アイテム提供方式により提供されます。

※18歳未満の方へ：アイテムを購入する際は、保護者から同意をもらうか、一緒に購入するようにしてください。