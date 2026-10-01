スクウェア・エニックス e-STOREやAmazon.co.jpでは特典もつく！
『オクトパストラベラー』『オクトパストラベラーII』Nintendo Switch2 パッケージ版バンドルが本日発売！
スクウェア・エニックスは10月1日、『オクトパストラベラー』『オクトパストラベラーII』のNintendo Switch 2 パッケージ版バンドルを発売。価格は、6820円だ。
※ダウンロード版は7月13日に配信開始しております。
▼購入はこちらから
スクウェア・エニックス e-STORE：https://store.jp.square-enix.com/estore/g/gPOT-P-ACP7A/
Amazon.co.jp：https://www.amazon.co.jp/dp/B0H86PXTK3?th=1
【スクウェア・エニックス e-STORE特典】
e-STOREで期間内に購入した人に、『オクトパストラベラー』と『オクトパストラベラーII』それぞれのキービジュアルを使用したオリジナルデジタル壁紙をプレゼント。付与期限は、2026年10月16日0時まで。
サイズ：
PC用：1920×1080px／2560×1440px
スマートフォン用：1080×2400px／1080×2520px／1170×2532px
※ダウンロード期間は、2026年10月1日0時～2029年10月2日0時までです。
※壁紙は2026年10月16日0時までに購入された方にプレゼントいたします。
※数に限りがございます。なくなり次第、終了いたします。
『オクトパストラベラー』
物語の舞台となるのはオルステラ大陸。主人公は8人の旅人たち。君はその一人として、この世界を自由に旅することができる。
生まれた場所も、旅の目的も、そして特技も異なる8人――。はたして君はどのような旅を体験するだろうか？
旅立とう、君だけの物語へ――
『オクトパストラベラーII』
“ソリスティア”と呼ばれる新たな大地で、新たな時代に、新たな8人の旅が始まる。
何処に行くのか、何をするのか、そしてどの物語の主人公となるのか、すべては君に託される。
旅立とう、君だけの物語へ――
■ダウンロード版も配信中
■NintendoSwitch2ダウンロード版
『オクトパストラベラー』＋『オクトパストラベラーII』バンドル（価格：6820円）
https://store-jp.nintendo.com/item/software/D70070000037586
■NintendoSwitch2ダウンロード版『オクトパストラベラー』（価格：5478円）
https://store-jp.nintendo.com/item/software/D70010000108545
■ NintendoSwitch2ダウンロード版『オクトパストラベラーII』（5478円）
https://store-jp.nintendo.com/item/software/D70010000108550
【ゲーム情報】
タイトル：オクトパストラベラー / オクトパストラベラーII
ジャンル：RPG
販売：スクウェア・エニックス
プラットフォーム：Nintendo Switch 2
発売日：
パッケージ版：発売中（2026年10月1日）
ダウンロード版：配信中（2026年7月13日）
価格：
パッケージ版バンドル：6820円
ダウンロード通常版：5478円
ダウンロードバンドル版：6820円
CERO：D（17才以上対象）
© SQUARE ENIX
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