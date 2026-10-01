スクウェア・エニックスは10月1日、『オクトパストラベラー』『オクトパストラベラーII』のNintendo Switch 2 パッケージ版バンドルを発売。価格は、6820円だ。

※ダウンロード版は7月13日に配信開始しております。

▼購入はこちらから

スクウェア・エニックス e-STORE：https://store.jp.square-enix.com/estore/g/gPOT-P-ACP7A/

Amazon.co.jp：https://www.amazon.co.jp/dp/B0H86PXTK3?th=1

【スクウェア・エニックス e-STORE特典】

e-STOREで期間内に購入した人に、『オクトパストラベラー』と『オクトパストラベラーII』それぞれのキービジュアルを使用したオリジナルデジタル壁紙をプレゼント。付与期限は、2026年10月16日0時まで。

サイズ：

PC用：1920×1080px／2560×1440px

スマートフォン用：1080×2400px／1080×2520px／1170×2532px

※ダウンロード期間は、2026年10月1日0時～2029年10月2日0時までです。

※壁紙は2026年10月16日0時までに購入された方にプレゼントいたします。

※数に限りがございます。なくなり次第、終了いたします。

『オクトパストラベラー』

物語の舞台となるのはオルステラ大陸。主人公は8人の旅人たち。君はその一人として、この世界を自由に旅することができる。

生まれた場所も、旅の目的も、そして特技も異なる8人――。はたして君はどのような旅を体験するだろうか？

旅立とう、君だけの物語へ――

『オクトパストラベラーII』

“ソリスティア”と呼ばれる新たな大地で、新たな時代に、新たな8人の旅が始まる。

何処に行くのか、何をするのか、そしてどの物語の主人公となるのか、すべては君に託される。

旅立とう、君だけの物語へ――

■ダウンロード版も配信中

■NintendoSwitch2ダウンロード版

『オクトパストラベラー』＋『オクトパストラベラーII』バンドル（価格：6820円）

https://store-jp.nintendo.com/item/software/D70070000037586

■NintendoSwitch2ダウンロード版『オクトパストラベラー』（価格：5478円）

https://store-jp.nintendo.com/item/software/D70010000108545

■ NintendoSwitch2ダウンロード版『オクトパストラベラーII』（5478円）

https://store-jp.nintendo.com/item/software/D70010000108550

【ゲーム情報】

タイトル：オクトパストラベラー / オクトパストラベラーII

ジャンル：RPG

販売：スクウェア・エニックス

プラットフォーム：Nintendo Switch 2

発売日：

パッケージ版：発売中（2026年10月1日）

ダウンロード版：配信中（2026年7月13日）

価格：

パッケージ版バンドル：6820円

ダウンロード通常版：5478円

ダウンロードバンドル版：6820円

CERO：D（17才以上対象）

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