最新トレンド「27型WQHD」に200Hz・0.5msを加えたAcerゲーミングディスプレーが今2万円台！

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Acerの27型WQHDゲーミングディスプレーをチェック

Amazon.co.jpにて、Acerの27型WQHDゲーミングディスプレー「Nitro VG270UX1bmiipx」が販売中だ。価格は2万7980円。

本製品は、WQHD（2560×1440ドット）のIPSパネルを搭載した27型ゲーミングディスプレー。リフレッシュレートは200Hz、応答速度は0.5ms、インターフェースはHDMI 2.0×2・DisplayPort 1.4。そのほか、11段階のダークレベル（暗部）を調整できる機能、6軸カラー調整機能、好みの角度に調整できるスタンド、ゼロフレームデザインなども特徴だ。

27型・WQHD・200Hz・0.5msという贅沢

ユーザーレビューを見ると“ガチな使い方をしなければ十分すぎる性能／安い”といった声が寄せられている。快適な組み合わせとして人気のある「27型・WQHD」に加えて、200Hz＆0.5msというFPSゲーマーも満足するであろうスペックが魅力の本製品。27型WQHDのディスプレーを探している人、eスポーツ系ゲームを快適に遊びたい人は、本製品をチェックしてみるといいだろう。