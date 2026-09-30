★4.2で快適と好評のゲームパッドは最大276mmのスマホ・タブレットを装着可能＆連射機能付

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Headwolfのスマホコントローラーをチェック

Amazon.co.jpにて、Headwolfのスマホコントローラー「Headwolf T1ゲームパッド」が販売中だ。価格は4999円。

本製品は、ホールセンサー搭載の左右3Dスティックや電磁感応リニアトリガーなどを備えるスマホコントローラー。最大276mmのデバイスに対応する。そのほか、4段階調整ができるTURBO機能、段階振動、マクロ機能なども特徴だ。

スマホだけでなくタブレットも装着可能

ユーザーレビューを見ると“ピッタリで扱いやすい／タブレットにカバーをつけたままでも問題なく着脱できる／コントローラーとしての機能は満たしている”といった声が寄せられている。スマホだけでなくタブレットも装着できるのが魅力の本製品。スマホやタブレットでがっつりゲームを遊びたい人にオススメできる一台だ。