ホワイトカラーで音質良好の有線ゲーミングヘッドセットが欲しい人、HyperXの「Cloud III」はどう？

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HyperXのゲーミングヘッドセットをチェック

Amazon.co.jpにて、HyperXのゲーミングヘッドセット「HyperX Cloud III」が販売中だ。価格は1万2980円。

本製品は、PlayStation 5やXBOX Series X|S、PC、モバイルなどに対応する有線ゲーミングヘッドセット。チューニング済みの角度付き53mmドライバーやLEDミュートインジケーター付きのウルトラクリアマイクなどが特徴だ。

有線＋ホワイトカラーのヘッドセットが欲しい人に◎

ユーザーレビューを見ると“装着感も音質も良い／眼鏡をしていても痛くならない／音のバランスが良いので、ゲーム中の足音だけでなく音楽もしっかり聴ける”といった声が寄せられている。ホワイトカラーのゲーミングヘッドセットが欲しい人、有線派の人は本製品をチェックしてみてほしい。