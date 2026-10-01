Amazonで見つけた！ “ハズさない”ゲーミングアイテム集 第790回
ホワイトカラーで音質良好の有線ゲーミングヘッドセットが欲しい人、HyperXの「Cloud III」はどう？
2026年10月01日 12時00分更新
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HyperXのゲーミングヘッドセットをチェック
Amazon.co.jpにて、HyperXのゲーミングヘッドセット「HyperX Cloud III」が販売中だ。価格は1万2980円。
本製品は、PlayStation 5やXBOX Series X|S、PC、モバイルなどに対応する有線ゲーミングヘッドセット。チューニング済みの角度付き53mmドライバーやLEDミュートインジケーター付きのウルトラクリアマイクなどが特徴だ。
有線＋ホワイトカラーのヘッドセットが欲しい人に◎
ユーザーレビューを見ると“装着感も音質も良い／眼鏡をしていても痛くならない／音のバランスが良いので、ゲーム中の足音だけでなく音楽もしっかり聴ける”といった声が寄せられている。ホワイトカラーのゲーミングヘッドセットが欲しい人、有線派の人は本製品をチェックしてみてほしい。
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