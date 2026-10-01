Amazonで見つけた！ “ハズさない”ゲーミングアイテム集 第792回
コスパ良いゲーミングキーボードをお探しなら！
感度調整できるラピトリ搭載機を安く買いたい人へ。TURTLE BEACH「Vulcan II TKL Pro」が今55％オフです
2026年10月01日 13時00分更新
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TURTLE BEACHのゲーミングキーボードをチェック
Amazon.co.jpにて、TURTLE BEACHのゲーミングキーボード「Vulcan II TKL Pro」が販売中だ。参考価格は2万3800円だが、執筆時点では55％オフの1万758円で購入できる（9月30日時点）。
本製品は、ラピッドトリガーを搭載したテンキーレスデザインのゲーミングキーボード。サンドブラスト処理されたアルマイトトッププレートやダブルキックスタンド、柔らかいパームレストを備えている。そのほか、ホールエフェクトのアクチュエーションをライティングで視覚化できる機能、サードパーティ製キーキャップの対応、メーカー2年保証なども特徴。
ラピトリ搭載のゲーミングキーボードが半額以上
ユーザーレビューを見ると“この価格帯から考えてこれ以上のキーボードはない／お値段以上／見た目と打鍵感が最高”といった声が寄せられている。現時点では55％オフの価格で買えるため、ラピッドトリガー搭載モデルを安く手に入れたい人は本製品をチェックしてみては？
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