Amazonで見つけた！ “ハズさない”ゲーミングアイテム集 第793回
ゲーミングディスプレーにコスパを求めるFPS民へ。200Hz・0.3msで1万6980円の24.5型フルHD液晶を発見したよ
2026年10月01日 13時30分更新
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ASUSの24.5型フルHDゲーミングディスプレーをチェック
Amazon.co.jpにて、ASUSの24.5型フルHDゲーミングディスプレー「TUF Gaming VG259Q5A」が販売中だ。価格は1万6980円。
本製品は、フルHD（1920×1080ドット）のFast IPSパネルを搭載した24.5型ゲーミングディスプレー。リフレッシュレートは200Hz、応答速度は0.3ms（GTG）、コントラスト比は1000:1、輝度は300cd/㎡、インターフェースはHDMI 2.0×2・DisplayPort 1.4など。
200Hz・0.3msのモデルだけど2万円未満
ユーザーレビューを見ると“初心者には大満足の品／リーズナブルなのに画質がすごくいい／十分な性能”といった声が寄せられている。最大200Hz駆動のリフレッシュレートながらも2万円未満の価格がポイント。ぬるぬる映像を楽しみたい人、反応速度が求められるゲームを良好な環境で遊びたい人にオススメだ。
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