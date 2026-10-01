ゲーミングディスプレーにコスパを求めるFPS民へ。200Hz・0.3msで1万6980円の24.5型フルHD液晶を発見したよ

※本記事はアフィリエイトプログラムによる収益を得ている場合があります。価格・割引率などは記事執筆時の情報です。最新の情報は販売ページをご確認ください。

ASUSの24.5型フルHDゲーミングディスプレーをチェック

Amazon.co.jpにて、ASUSの24.5型フルHDゲーミングディスプレー「TUF Gaming VG259Q5A」が販売中だ。価格は1万6980円。

本製品は、フルHD（1920×1080ドット）のFast IPSパネルを搭載した24.5型ゲーミングディスプレー。リフレッシュレートは200Hz、応答速度は0.3ms（GTG）、コントラスト比は1000:1、輝度は300cd/㎡、インターフェースはHDMI 2.0×2・DisplayPort 1.4など。

200Hz・0.3msのモデルだけど2万円未満

ユーザーレビューを見ると“初心者には大満足の品／リーズナブルなのに画質がすごくいい／十分な性能”といった声が寄せられている。最大200Hz駆動のリフレッシュレートながらも2万円未満の価格がポイント。ぬるぬる映像を楽しみたい人、反応速度が求められるゲームを良好な環境で遊びたい人にオススメだ。