Amazonで見つけた！ “ハズさない”ゲーミングアイテム集 第787回
プレイ可能時間が1.5倍になるSwitch 2用充電グリップ発見。バッテリーは着脱式でドックモードにも対応
2026年09月30日 18時30分更新
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Nintendo Switch 2用ゲーミング充電グリップをチェック
Amazon.co.jpにて、Belkinの「Nintendo Switch 2用ゲーミング充電グリップ」が販売中だ。価格は1万3118円。
本製品は、Nintendo Switch 2専用に設計されたゲーミング充電グリップ。快適なグリップ感とフィット感を実現させたエルゴノミック形状のほか、2基の5000mAhセルを内蔵する着脱式モバイルバッテリー、最大30Wの急速充電、キックスタンドなどが特徴となっている。
モバイルバッテリー付きのグリップが便利すぎる
ユーザーレビューを見ると“Switch 2の快適さが段違い／長時間プレイを快適にしてくれる／バッテリーを外せるのが便利”といった声が寄せられている。手になじむグリップや着脱式のモバイルバッテリーなど、長時間ゲームを遊ぶ人が満足する機能が盛りだくさんだ。外出先でSwitch 2を遊びたい人、バッテリーの減りが気になっていた人は本製品をチェックしてみてはいかがだろうか。
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