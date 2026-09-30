軽くて装着感良しのゲーミングヘッドセットを探してる？ PCやSwitch 2対応のLogicool G「G335」はどう？

※本記事はアフィリエイトプログラムによる収益を得ている場合があります。価格・割引率などは記事執筆時の情報です。最新の情報は販売ページをご確認ください。

Logicool Gのゲーミングヘッドセットをチェック

Amazon.co.jpにて、Logicool Gのゲーミングヘッドセット「G335」が販売中だ。価格は7475円。

本製品は、PlayStation 5やXBOX Series X|S、Nintendo Switch 2などに対応する有線ゲーミングヘッドセット。約240gの軽量設計、調整可能なヘッドバンドストラップ、低反発のイヤーパッド、3.5mmジャックによるプラグ＆プレイ、複数のカラーバリエーションなどが特徴となっている。

ゲーミングヘッドセット入門に良いかも

ユーザーレビューを見ると“ボイチャが快適／頭が少し大きくてもフィットするのがいい／音質は悪くない。軽いので装着感がとても良い”といった声が寄せられている。申し分なしの音質と抜群の装着感がポイントになっているようだ。ゲーミングヘッドセットを触ってみたい人にオススメできる。