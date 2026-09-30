Amazonで見つけた！ “ハズさない”ゲーミングアイテム集 第789回
軽くて装着感良しのゲーミングヘッドセットを探してる？ PCやSwitch 2対応のLogicool G「G335」はどう？
2026年09月30日 20時00分更新
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Logicool Gのゲーミングヘッドセットをチェック
Amazon.co.jpにて、Logicool Gのゲーミングヘッドセット「G335」が販売中だ。価格は7475円。
本製品は、PlayStation 5やXBOX Series X|S、Nintendo Switch 2などに対応する有線ゲーミングヘッドセット。約240gの軽量設計、調整可能なヘッドバンドストラップ、低反発のイヤーパッド、3.5mmジャックによるプラグ＆プレイ、複数のカラーバリエーションなどが特徴となっている。
ゲーミングヘッドセット入門に良いかも
ユーザーレビューを見ると“ボイチャが快適／頭が少し大きくてもフィットするのがいい／音質は悪くない。軽いので装着感がとても良い”といった声が寄せられている。申し分なしの音質と抜群の装着感がポイントになっているようだ。ゲーミングヘッドセットを触ってみたい人にオススメできる。
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