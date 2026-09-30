充電ドック付きで9980円の高コスパパッド発見！ SwitchやPC対応のゲームコントローラー「Leadjoy Xeno Pro」

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Leadjoyのゲームコントローラーをチェック

Amazon.co.jpにて、Leadjoyのゲームコントローラー「Leadjoy Xeno Pro」が販売中だ。価格は9980円。

本製品は、Nintendo Switch 2やPC、XBOX、モバイルなどに対応するゲームコントローラー。スマート充電ドック、8K高耐久ケーブル、交換用十字キー、XBOX対応R20レシーバー、ソフトグリップキャップ4個が付属する。低遅延の操作感や1000Hzポーリングレート、テンション調整が可能なKT26ジョイスティック、クリック反応が速い16個のマイクロスイッチ、4モーター、6軸ジャイロセンサーなども特徴だ。

充電ドック付きの高コスパゲームコントローラー

ユーザーレビューを見ると“機能と付属品を考えればコスパはすごい／操作感を細かく調整でき、付属品も充実した多機能ゲームパッド／これひとつでゲームジャンルに合わせて操作感を変えられる、かなり遊びの幅が広いコントローラー”といった声が寄せられている。マルチプラットフォーム対応や充実の付属品が魅力の本製品。1万円切りの価格で販売しているので、気になった人はチェックしてみては？