Amazonで見つけた！ “ハズさない”ゲーミングアイテム集 第786回
充電ドック付きで9980円の高コスパパッド発見！ SwitchやPC対応のゲームコントローラー「Leadjoy Xeno Pro」
2026年09月30日 18時00分更新
※本記事はアフィリエイトプログラムによる収益を得ている場合があります。価格・割引率などは記事執筆時の情報です。最新の情報は販売ページをご確認ください。
Leadjoyのゲームコントローラーをチェック
Amazon.co.jpにて、Leadjoyのゲームコントローラー「Leadjoy Xeno Pro」が販売中だ。価格は9980円。
本製品は、Nintendo Switch 2やPC、XBOX、モバイルなどに対応するゲームコントローラー。スマート充電ドック、8K高耐久ケーブル、交換用十字キー、XBOX対応R20レシーバー、ソフトグリップキャップ4個が付属する。低遅延の操作感や1000Hzポーリングレート、テンション調整が可能なKT26ジョイスティック、クリック反応が速い16個のマイクロスイッチ、4モーター、6軸ジャイロセンサーなども特徴だ。
充電ドック付きの高コスパゲームコントローラー
ユーザーレビューを見ると“機能と付属品を考えればコスパはすごい／操作感を細かく調整でき、付属品も充実した多機能ゲームパッド／これひとつでゲームジャンルに合わせて操作感を変えられる、かなり遊びの幅が広いコントローラー”といった声が寄せられている。マルチプラットフォーム対応や充実の付属品が魅力の本製品。1万円切りの価格で販売しているので、気になった人はチェックしてみては？
本記事はアフィリエイトプログラムによる収益を得ている場合があります
この連載の記事
-
第785回
トピックス★4.2で快適と好評のゲームパッドは最大276mmのスマホ・タブレットを装着可能＆連射機能付
-
第784回
トピックスついに2000円切りのゲーミングヘッドセット出現！ しかも軽量210gのTURTLE BEACH製だから迷わず買いでしょ
-
第783回
トピックスエヴァ2号機モチーフのRazer製ゲーミングヘッドセットがタイムセール中！ 15％オフのサービス、サービスぅ！
-
第782回
トピックス激安なのにヌルヌル画質！ 1万1100円で200Hz駆動＆応答速度1msのゲーミングディスプレー発見
-
第780回
トピックス画面を大きくするとシゴデキ＆神プレイが量産される!? ちょいデカ18.5型120Hzモバイルディスプレーがタイムセール中
-
第779回
トピックス3万円台から1万円台に!? カスタマイズ性抜群のHyperX多機能ゲーミングキーボードがタイムセール中
-
第778回
トピックス痛恨のバッテリー切れでゲーム中断……。対策はバッテリー着脱式ゲーミングマウス！ 本体54gの3WAY接続機が5000円台
-
第777回
トピックスプレステ風ボタン配置が手に馴染む。 SwitchやPCなどに対応するGameSirの有線コントローラーが3299円
-
第776回
トピックスSwitch 2用コントローラーが12％オフの3945円！ 公式ライセンスの安心感＆連射機能付ホリパッド
-
第775回
トピックスPS5を横置きできるUSBハブスタンドが27％オフの3209円！ 周辺機器接続や本体温度上昇を抑える効果も期待できる一台
- この連載の一覧へ