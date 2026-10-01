初心者が最初に買うべきゲーミングマウスって？　正解は1ヵ月で1000個売れてる★4.4のLogicool G「G203」

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Logicool Gのゲーミングマウスをチェック

Amazon.co.jpにて、Logicool Gのゲーミングマウス「G203」が販売中だ。参考価格は3960円だが、執筆時点では15％オフの3382円で購入できる（9月30日時点）。

本製品は、8000DPIの高性能センサーを搭載したエントリー向けのゲーミングマウス。約85gの軽量設計や絡みにくいケーブル、左右対称デザイン、プログラム可能な6個のボタン、1680万色のRGBなどが特徴となっている。

初めてのゲーミングマウスに最適

ユーザーレビューを見ると“お手頃！／アプリで自分に合った設定ができるのもうれしい／握り具合や重量感がドンピシャで満足”といった声が寄せられている。必要十分な性能と使い勝手の良さがポイントになっているようだ。現時点では15％オフで買えるので、ゲーミングマウス初心者やサブ用のゲーミングマウスが欲しい人にオススメできる。