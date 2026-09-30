Amazonで見つけた！ “ハズさない”ゲーミングアイテム集 第783回
エヴァ2号機モチーフのRazer製ゲーミングヘッドセットがタイムセール中！ 15％オフのサービス、サービスぅ！
2026年09月30日 13時30分更新
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Razerのゲーミングヘッドセットをチェック
Amazon.co.jpにて、Razerのゲーミングヘッドセット「Kraken V4 EVANGELION (EVA-02) Edition」が販売中だ。過去価格は2万7839円だが、タイムセールにより15％オフの2万3663円で購入できる（9月29日時点）。
本製品は、「エヴァ2号機」をモチーフにしたカラーリングが特徴のコラボ・ゲーミングヘッドセット。2.4GHz有線・Bluetooth・有線に対応する接続モード、格納式の広帯域マイク、高・中・低の音域をバランスよく再生する40mmドライバー、7.1chサラウンドサウンドなども特徴となっている。
エヴァンゲリオンとコラボしたRazer製品
ユーザーレビューを見ると“非常に快適で、長時間のゲームプレイに適している／ファンにとって素晴らしいデザイン”といった声が寄せられている。エヴァ2号機を愛するゲーマーにオススメできる一台だ。現時点では15％オフの価格で販売中なので、気になった人はチェックしてみては？
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