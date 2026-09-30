激安なのにヌルヌル画質！ 1万1100円で200Hz駆動＆応答速度1msのゲーミングディスプレー発見

※本記事はアフィリエイトプログラムによる収益を得ている場合があります。価格・割引率などは記事執筆時の情報です。最新の情報は販売ページをご確認ください。

アイリスオーヤマの23.8型フルHDゲーミングディスプレーをチェック

Amazon.co.jpにて、アイリスオーヤマの23.8型フルHDゲーミングディスプレー「DG-AF2320S-A」が販売中だ。過去価格は1万2889円だが、タイムセールにより14％オフの1万1100円で購入できる（9月29日時点）。

本製品はフルHD（1920×1080ドット）の解像度を採用する23.8型ゲーミングディスプレーで、リフレッシュレートは200Hz、応答速度は1ms（GTG）。そのほか、画面が広いスリムベゼルデザイン、映り込みや光の反射が少ない非光沢（ノングレア）、ちらつきを抑えるフリッカーレス設計なども特徴だ。

200Hz・1msのゲーミングディスプレーがなんと1万円台

ユーザーレビューを見ると“200Hzでぬるぬる動く／ゲーム性能も問題なし／横から見ても色あせしない”といった声が寄せられている。高リフレッシュレート・高速の応答速度を備えていて1万円台はオトクと言える。現時点では14％オフで買えるため、高リフレッシュレートのゲーミングディスプレーを安い価格で手に入れたい人はチェックしてみては？