Amazonで見つけた！ “ハズさない”ゲーミングアイテム集 第782回
激安なのにヌルヌル画質！ 1万1100円で200Hz駆動＆応答速度1msのゲーミングディスプレー発見
2026年09月30日 13時00分更新
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アイリスオーヤマの23.8型フルHDゲーミングディスプレーをチェック
Amazon.co.jpにて、アイリスオーヤマの23.8型フルHDゲーミングディスプレー「DG-AF2320S-A」が販売中だ。過去価格は1万2889円だが、タイムセールにより14％オフの1万1100円で購入できる（9月29日時点）。
本製品はフルHD（1920×1080ドット）の解像度を採用する23.8型ゲーミングディスプレーで、リフレッシュレートは200Hz、応答速度は1ms（GTG）。そのほか、画面が広いスリムベゼルデザイン、映り込みや光の反射が少ない非光沢（ノングレア）、ちらつきを抑えるフリッカーレス設計なども特徴だ。
200Hz・1msのゲーミングディスプレーがなんと1万円台
ユーザーレビューを見ると“200Hzでぬるぬる動く／ゲーム性能も問題なし／横から見ても色あせしない”といった声が寄せられている。高リフレッシュレート・高速の応答速度を備えていて1万円台はオトクと言える。現時点では14％オフで買えるため、高リフレッシュレートのゲーミングディスプレーを安い価格で手に入れたい人はチェックしてみては？
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