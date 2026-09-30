Amazonで見つけた！ “ハズさない”ゲーミングアイテム集 第780回
画面を大きくするとシゴデキ＆神プレイが量産される!? ちょいデカ18.5型120Hzモバイルディスプレーがタイムセール中
2026年09月30日 12時00分更新
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EVICIV 18.5型モバイルディスプレーをチェック
Amazon.co.jpにて、「EVICIV 18.5型モバイルディスプレー」が販売中だ。参考価格は2万1880円だが、タイムセールにより24％オフの1万6579円で購入できる（9月29日時点）。
本製品は、フルHD（1920×1080ドット）の解像度を採用する18.5型モバイルディスプレー。リフレッシュレートは120Hz、sRGBのカバー率は125％、コントラスト比は1500:1、インターフェースはMini HDMI・USB Type-Cとなっている。そのほか、約0.4cmの狭額縁、Type-C給電、180度開く専用スタンドなども特徴だ。
ゲームも快適に遊べるモバイルディスプレー
ユーザーレビューを見ると“薄型軽量で良いモバイルディスプレー／在宅勤務にオススメ／コンパクトなサブディスプレーを求めている人にオススメ”といった声が寄せられている。ゲームも仕事もこなせる汎用性の高さがポイントになっているようだ。現時点では24％オフの価格で買えるので、120Hz駆動のモバイルディスプレーが欲しい人はチェックしてみては？
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