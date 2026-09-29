TiMi Studio Groupは9月29日、カプコンよりライセンスを受けて開発するiOS／Android向けサバイバル・ハンティングアクションゲーム『モンスターハンターアウトランダーズ』について、正式サービス開始日を発表。サービス開始日は、2026年10月29日だ。アプリは基本プレイ無料（アイテム課金制）。

※中国大陸版は2027年以降に配信予定。

本作に登場するモンスターの「ルガ・エアルダ」の雄大な飛翔シーンや、金色に輝く鋭い翼を自在に扱い、冒険者と直面する姿を確認できるトレーラーを公開中。こちらもぜひともチェックしよう。

▼TGS2026トレーラー

今回の発表について、TiMi Studio Groupのプロデューサーとして『モンスターハンターアウトランダーズ』を担当する黄冬（ホァン・ドン）氏と、カプコンで「モンスターハンター」シリーズのプロデューサーとして活躍する辻本良三氏のコメント動画が公開中。こちらも要チェックだ。

▼『モンスターハンターアウトランダーズ』プロデューサー 黄冬氏 メッセージ

10月29日正式サービス開始

https://www.youtube.com/watch?v=JVTDR_3J5aM

▼CAPCOM「モンスターハンター」シリーズプロデューサー辻本良三氏 スペシャルメッセージ

https://www.youtube.com/watch?v=rBrtaWcUacE

■2026年10月29日正式サービス開始。スマホで体験する狩猟の島での新たな冒険

スマートフォン向けサバイバル・ハンティングアクションゲーム『モンスターハンターアウトランダーズ』は2026年10月29日に正式サービス開始されることが決定した。本作は、個性豊かな冒険者とクラフトを活用した探索、そしておなじみの狩猟体験をモバイルで楽しめることを目指して開発された、スマートフォン向けのゲームアプリだ。

従来の「モンスターハンター」シリーズをプレイしたことのある人にも、初めての人にも遊びやすく、2つの操作モードの採用により、いつでも、どこでも本格的な狩猟を楽しめる。

現在、App StoreおよびGoogle Playにて事前登録を受付中。狩猟の機会を逃さぬよう、忘れずに事前登録を完了させよう。

▼事前登録受付中

https://mhopreregister.onelink.me/4OcS/v3nflqok

【ゲーム情報】

タイトル：モンスターハンターアウトランダーズ

ジャンル：サバイバル・ハンティングアクションゲーム

配信：Level Infinite

開発：TiMi Studio Group

プラットフォーム：iOS／Android

配信日：2026年10月29日予定

価格：基本無料（ゲーム内課金課あり）

©2026 Proxima Beta Pte. Ltd. All rights reserved. ©CAPCOM