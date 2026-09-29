日本一ソフトウェアは9月29日、生活シミュレーションゲーム「ほの暮しの庭」の無料アップデート第1弾を配信開始した。

本作は、彼ヶ津村（かがつむら）という田舎で、畑を耕したり釣りをしたりしつつ住民と交流していくほのぼの生活シミュレーションゲーム。……に、ホラーゲーム「夜廻」要素が加わった作品だ。

7月に発売して以来、販売本数20万本を突破するなど、大きな話題と注目を集めてきた。今回のアップデートでは、家具・家畜、家具カタログ機能、農地拡張機能がそれぞれ追加されている。

ユーザーからは「アプデ待ってましたぁ！」「庭いじりの時間だー！」「ワクワクが止まらん」「ふさふさのウシに心が射貫かれました」「漬物樽への連投など、地味な改善がすごくありがたい！」「すげぇ、不満に思ってた部分がすべて改善されてる」「神アプデキタァァ」など、喜びの声が寄せられていた（アップデート詳細はこちら）。

今後、10月27日には「主人公の誕生日イベントなど」を実装する無料アップデート第2弾を配信予定。さらに2027年春には、シナリオ・システム・単発イベント・マップなどを追加する有料DLCの配信も決定している。

すでに結末を見届けた人はもちろん、これからという人もプレイするタイミングとしてバッチリ。ぜひこの機会に話題の《彼ヶ津村》へ入村してみてはいかがだろうか。

【ゲーム情報】

タイトル：ほの暮しの庭

ジャンル：生活シミュレーション

販売：日本一ソフトウェア

プラットフォーム：PlayStation 5／Nintendo Switch 2／Nintendo Switch／PC（Steam）

発売日：発売中（2026年7月30日）

価格：

PS5／Switch 2／Steam版：9020円

Switch版：7920円

CERO：C（15歳以上対象）

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