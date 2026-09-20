メインテーマを手掛けるのはKOHTA YAMAMOTO氏！
コロプラ最新作『ウィズジェネレーション』のキャラクタートレーラーを公開！豪華声優陣も発表
コロプラは9月20日、「STAR STUDIOS」がプロデュースしたiOS／Android向け新作ゲーム『クイズアクションRPG ウィズジェネレーション』（以下、ウィズジェネレーション）について、最新のキャラクタートレーラーおよびキャスト情報、メインテーマの情報を公開。
今冬配信予定の『ウィズジェネレーション』は、“自分の知識（クイズ力）”がド派手な「アクション」へと直結し、知能で敵をなぎ倒す爽快感を極限まで追求した、まったく新しいクイズアクションRPG。クイズを愛するすべてのプレイヤーに、新時代の知的興奮体験をお届けする。
「キャラクタートレーラー」では、本作の舞台となる《魔塔》に挑むメインキャラクターたちの最新映像をキャラクターボイス付きで確認できる。加隈亜衣さん、黒沢ともよさん、榎木淳弥さんをはじめとする豪華キャスト陣が演じる魅力あふれるキャラクターたち、またKOHTA YAMAMOTO氏が手がける壮大なメインテーマにも注目してほしい。
▼キャラクタートレーラー
https://youtu.be/9plGNQ_Q7xg
▼事前登録はこちら！
App Store／Google Play登録（※iOS／Android共通）：https://qawiz.go.link/lAd16
公式X（@wizgeneration）をフォロー：https://x.com/wizgeneration
公式LINEで友だち追加：https://lin.ee/qllgp0n
予約トップ10：https://yoyaku-top10.jp/apps/MTA1MTY3Ng
■豪華キャスト陣が演じる！ 個性豊かなキャラクターを大公開
＜魔塔の頂に挑む導かれし運命の9人＞
＜ストーリーの鍵となる登場キャラクターたち（一部紹介）＞
■メインテーマを手掛けるのは気鋭の作編曲家・KOHTA YAMAMOTO氏！
『ウィズジェネレーション』の壮大な世界観を彩るメインテーマの作曲・編曲を、数々の大ヒットアニメやドラマの劇伴を手掛ける作編曲家・KOHTA YAMAMOTO氏が担当。重厚かつドラマチックな音楽が、プレイヤーの知的好奇心とクイズアクションRPGの体験をさらに盛り上げる。
＜音楽＞
『ウィズジェネレーション』メインテーマ
作曲・編曲： KOHTA YAMAMOTO氏
＜KOHTA YAMAMOT0氏 プロフィール＞
2015年より作編曲家としての活動をスタート。ドラマ・アニメ・CMなどの映像作品への楽曲制作をはじめ、アーティストへの楽曲提供・編曲など、幅広い領域で精力的に活躍している。
【ゲーム情報】
タイトル：ウィズジェネレーション
ジャンル：クイズアクションRPG
配信：コロプラ
プラットフォーム：iOS／Android
配信日：今冬
価格：アイテム課金制（基本プレイ無料）
©COLOPL, Inc. STAR STUDIOS
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※アイテム課金制です。一部キャラクターは有料のランダム型アイテム提供方式により提供されます。
※18歳未満の方へ：アイテムを購入する際は、保護者から同意をもらうか、一緒に購入するようにしてください。
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