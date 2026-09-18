「キー設定変えて」でAIがやってくれる!? 約1万円を狙うDarkBeaconのキーボード【TGS2026特集】

日本進出を狙うDarkBeacon、武器は「AI×ゲーミングデバイス」

「キーボードの設定、AIに丸投げできたら楽なのに」――そんな未来が、意外とすぐそこまで来ているのかもしれない。東京ゲームショウ2026のDarkBeaconブースでは、AIとの連携を大きな特徴とするゲーミングキーボードが展示されていた。

DarkBeaconは、キーボードを中心としたゲーミングデバイスとAIソフトウェアを組み合わせたエコシステムを展開するブランド。公式には、スピードや精度、操作性を重視した“よりスマートなゲーミングギア”の開発を掲げており、磁気スイッチ搭載キーボードや片手用キーボードなどをラインアップしている。

「このキー変えて」で設定完了？ AIに話しかけるだけ

何より面白いのが、キーボードの設定にAIを活用するという発想だ。ブーススタッフによると、キーコンフィグなどを変更したいとき、ボイスで希望を伝えることでAIが設定を手伝ってくれるという。

DarkBeaconが現在提供する「DarkBeacon.AI」では、対応デバイスのキーリマップをはじめ、アクチュエーションポイント、Rapid Trigger、マクロ、RGBライティング、プロファイル、ファームウェアなどを一元的に管理できる。つまり、もともとソフトウェア側で細かく変更できる多数の項目を、よりわかりやすくAI経由で操作しようというわけだ。

さらにブースで聞いたところによれば、製品にトラブルが起きた際には、自動でメーカーへの問い合わせも支援してくれるとのこと。ハードウェアを売って終わりではなく、設定からトラブル対応までソフトウェア側で面倒を見るという考え方が、DarkBeaconの大きな特徴になりそうだ。

スタッフによれば、日本での販売価格は約1万円を想定しているとのこと。発売時期や国内での詳しい販売方法などは今後の情報を待ちたいが、この価格帯でAIを活用した設定・サポート機能まで付いてくるのであれば、なかなか興味深い存在かもしれない。

ゲーミングキーボードの進化といえば、スイッチやポーリングレートなどハードウェアの性能競争に目が行きがち。その中でDarkBeaconが提案していたのは、「キーボードをどう使いこなすか」という部分そのものをAIに助けてもらうアプローチだった。日本市場でどこまで受け入れられるのか、今後が気になるブランドだ。

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