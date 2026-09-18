わかっちゃいるけど、やっぱ光るキーボードは目立つ！【TGS2026特集】

個性派キーボードがズラリ！ でも目に入るのはやっぱり……

東京ゲームショウ2026のXVX Keyboardブースでは、デザインやサイズの異なるさまざまなキーボードを展示。コンパクトなモデルから個性的なキーキャップをまとったものまで、キーボード好きならあれこれ眺めて回りたくなるラインアップだ。

XVXは2018年、キーボード好きのメンバーによって立ち上げられたブランド。キーボード本体だけでなく、キーキャップやスイッチ、マウスパッドなども展開しており、機能だけでなく「デスクに置いたときの見た目」にもこだわった製品を多く手掛けている。

ブランドのラインアップを見ると、65％レイアウトの「M67 JadeStone」や75％レイアウトの「M75 Lumina」、薄型の「L75 Air」など、用途もデザインもさまざま。日本ではAmazonのほか、HYPESHOPや遊舎工房などでも製品が取り扱われている。

わかっていても惹かれる！ RGBで光る姿はやっぱり強い

そして展示を眺めていて、なんだかんだ一番目に入ってしまうのが、鮮やかに光るキーボード。ゲーミングキーボードとRGBライティングなんて、もう珍しい組み合わせではない。それでも暗めのブースで色とりどりに輝いていると、ついつい視線が吸い寄せられてしまう。

XVXでは2024年から、キーボードやキーキャップにIMD（インモールドデコレーション）技術を採用。従来の印刷とは異なる方法で模様などを成形し、RGBライティングとの組み合わせによって、より豊かなビジュアル表現を狙っている。

公式サイトでも、RGBを生かした「M67 JadeStone」をはじめ、グリッター感のあるキーキャップやセラミック素材を使ったものなど、かなり攻めたデザインの製品を展開している。単に“光るゲーミングキーボード”というだけでなく、素材や柄まで含めて楽しむブランドという印象だ。

落ち着いたキーボードもいい。でもTGSというお祭りのような場所では、ビカビカに光っているやつにどうしても目が行く――。そんなゲーミングデバイスの抗いがたい魅力を改めて感じさせてくれるブースだった。

アスキーでは「東京ゲームショウ2026レポート」として、現地取材チームによる記事を掲載中！

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