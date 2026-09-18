いつも楽しいBrook Gamingブース、今年も楽しい。変わったコントローラー勢揃い【TGS2026特集】

幕張メッセで開催中の東京ゲームショウ2026。2日目も午後となり、ますますの盛り上がりを見せています！

ユニークなゲーミングデバイスで有名なBrook Gamingのブースを訪問。

例年通り、さまざまなタイプのデバイス展示が楽しめました。アーケードコントローラーとか、マシンガン型とか、刀型とか……本当にいろいろ。見ているだけで楽しい！

ちなみに明日と明後日は、プロゲーマーのさはら選手がブースに登場して、プレイ指導、記念撮影会、サイン会を実施予定とのことです。

アスキーでは「東京ゲームショウ2026レポート」として、現地取材チームによる記事を掲載中！

最新技術の話も、会場で見つけた気になる製品の話も、どんどん紹介していきます。今年の東京ゲームショウ2026は、アスキーと一緒に全力で楽しんでいきましょう！