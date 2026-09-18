この質感、泣けるほどワクワクするぜ。三和電子というメーカーを知っていますか【TGS2026特集】

幕張メッセで開催中の東京ゲームショウ2026。2日目も午後となり、ますますの盛り上がりを見せています！

三和電子のブースを訪問。

このメーカーは、アミューズメント施設のアーケードゲームなどの電子部品を製造しています。実際に展示物に触ることも可能。

展示されている光るボタンなどは、象徴的ですね。この感触、このツヤ、この質感……。眺めているだけで、わくわくします。

アスキーでは「東京ゲームショウ2026レポート」として、現地取材チームによる記事を掲載中！

最新技術の話も、会場で見つけた気になる製品の話も、どんどん紹介していきます。今年の東京ゲームショウ2026は、アスキーと一緒に全力で楽しんでいきましょう！